Widescreen Baroque¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMark¡×MV¸ø³«¡¡¿¿Éôæû°ì¤ÎÉÁ¤¯ÁÔÂç¤Ç´ñÅ·Îõ¤Ê²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½
¡¡Widescreen Baroque¤¬¡¢10·î8Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMark¡×¤ÎMV¤òËÜÆü11·î21Æü21»þ¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¸Þ½½Íò¥Ï¥ë¤¬ÆÏ¤±¤¿Ì´¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÂ¨´°¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤½é¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¡Ë
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ï¡¢Widescreen Baroque¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Áー¥à Sutidio Baroque¤Ë¤è¤êÀ©ºî¤µ¤ì¡¢Hinano¡ÊVo¡Ë¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë²ÎÀ¼¤È¡¢¿¿Éôæû°ì¡ÊComposer¡Ë¤ÎÉÁ¤¯ÁÔÂç¤Ç´ñÅ·Îõ¤Ê²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´®Ç½¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢10·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØWidescreen Baroque pre.¡ÖLATE SHOW¡×vol.1¡Ù¤Ë¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë