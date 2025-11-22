「こんなに悔しい負け方、ない」U-17日本は４強進出ならず。オーストリアに０−１惜敗。指揮官も悔しさ「足りなかったことがはっきり分かったゲーム」【U-17W杯】
「こんなに悔しい負け方、ないです。それに尽きます」
試合後のフラッシュインタビューで開口一番、廣山望監督はそう振り返った。
カタールで開催されているU-17ワールドカップ。若き日本代表は準々決勝でオーストリアと相まみえた。前半から数多くのチャンスを作った。だが、そのどれもモノにできなかった。49分にセットプレーから先制点を献上。この１点が決勝点となり、０−１で敗れた。
「見てもらった通り、パワーもあるし、サッカーが大好きだし、本当に勝利にこだわって、今日もあと１点、２点、ぶち込んで逆転するぞっていうのが最後まであった」
指揮官は選手たちの奮闘を称える一方で、「ただ、足りなかったことがはっきり分かったようなゲーム」とも。「この悔しさを持って帰って。手が届きそうだという自信、それを本当にするために、足りないところをパワーに代えてほしい」と、さらなる成長を期待した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
