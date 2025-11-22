今年解散の「令和喜多みな実」「パーティーパーティー」がコンビ結成 コウノ・オブ・ザ・イヤー＆きむきむ「アイラブ地球」として活動
元お笑いコンビ「令和喜多みな実」のコウノ・オブ・ザ・イヤー（河野良祐／39）と元「パーティーパーティー」のきむきむ（34）が22日、それぞれのSNSを更新し、コンビ結成を発表した。コンビ名「アイラブ地球」で活動していく。
【写真】コウノ・オブ・ザ・イヤー、きむきむとコンビ結成を発表
コウノは、自身のXで「この度、きむきむとコンビを組むことになりました。コンビ名は『アイラブ地球』です。アイラブ地球のコウノ・オブ・ザ・イヤーになります!!応援していただけたら幸いです!!」と報告。「まずは12月9日の『オーディション1stステージ WEST』に出場します！今後ともよろしくお願いします」と伝えた。
きむきむも「この度コウノオブザイヤーさんと『アイラブ地球』というコンビを結成しました！唇の端が雲に触れるくらいみんなの口角をあげれるように頑張るぞ！そして地球を愛し、地球に愛されるようなコンビになります！また応援して頂けたらめちゃ嬉しいです！よろしくお願いします！」と呼びかけた。
コウノは、1986年10月25日生まれ、大阪府堺市出身。NSC大阪校30期生。コンビ「プリマ旦那」として活躍後、新元号にあわせて「令和喜多みな実」に改名、今年7月に解散した。その後、個人の芸名をコウノ・オブ・ザ・イヤーと改めた。
きむきむは、1991年3月7日生まれ、京都府京田辺市出身。NSC大阪校32期生。得意なギャグを生かしながら、コンビ「パーティーパーティー」として活躍し、今年9月に解散して、ピン芸人となっていた。
