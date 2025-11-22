¼íÌî±Ñ¹§¡Ö½é¤á¤ÆÌø¸¶²ÄÆà»Ò¤ò¸«¤¿¾×·â¡×SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô95Ëü¿Í¤Î½÷Í¥¤òÀä»¿
¡¡11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£¼íÌî±Ñ¹§¤¬SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô95Ëü¿Í¤Î½÷Í¥¤Î¥Í¥¿¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö½é¤á¤ÆÌø¸¶²ÄÆà»Ò¤ò¸«¤¿¾×·â¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö½é¤á¤ÆÌø¸¶²ÄÆà»Ò¤ò¸«¤¿¾×·â¡×¼íÌî±Ñ¹§¤¬Àä»¿¤·¤¿½÷Í¥
¡¡¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤Ï¡¢¼ç¤ËÇ¾Æâ¤ÇÊ¬Èç¤µ¤ì°ì¼ï¤Î²÷´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÂ¯¾Î¤Ç¤¢¤ë"Ç¾½Á"¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÄÉµá¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈMC¤Ë¤Ï¼íÌî±Ñ¹§¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¡Ö10ÂåÌÜ¥ß¥¹¥Þ¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î²ìÂ¼·ÃÅÔ¡¢ABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season5¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¤ó¡¢4ÂåÌÜ¥ß¥¹¥ï¥ê¥ó¤Îßº²Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÄ©¤à¡£
¡¡º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡ÖÌÜ»Ø¤»¡ªÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹È¯ Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ ¤³¤Î¥ï¡¼¥É¥Ï¥Í¤µ¤»¤¿¤¤-1GP¡×¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô95Ëü¿ÍÄ¶¤Î½÷Í¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤¿¤Þ¤¢¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤¤¤ï¤¿¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤°û¤ß²ñ¤ò¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼400¿Í°Ê²¼¤Î¹Á¶è½÷»Ò¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£¸ØÄ¥¥â¥Î¥Þ¥Í¤È¤â¸À¤¨¤ëÆÈ¼«¤Î¥Í¥¿¤Ï¡¢¼íÌî¤òÇú¾Ð¤µ¤»¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Í¥¿¤Î¸å¤Ë¡¢¤¤¤ï¤¿¤Ï¥Ï¥Í¤µ¤»¤¿¤¤¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÃ¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó ¥Ý¥ó¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¼íÌî¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö16¡¢17Ç¯Á°¡¢½é¤á¤ÆÌø¸¶²ÄÆà»Ò¤ò¸«¤¿¾×·â¤¬¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤ï¤¿¤Î·Ý¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼íÌî¤Ï¡Ö¼Çµï¤Ò¤È¤Ä¤Ç°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤ë¥Á¥ã¥é¤½¤¦¤Ê¤ä¤Ä¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¸À¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¼ÇµïÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤¿¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËSNS³¦·¨¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤ï¤¿¤À¤¬¡ÖÉÃ¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó ¥Ý¥ó¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡×¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤ï¤¿¤Ï¡ÖÎ®¹Ô¤é¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤Ï¡Ë¥Ï¥Í¤ëË¡Â§¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¼íÌî¤Ï¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¿©¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤ï¤¿¤Ï¡Ö´û¤Ë¼íÌî¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤Ä¤±ÌÍ¡¢ËÍ¥¤¥±¥á¥ó¡Ù¤È¡ØÉÃ¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó ¥Ý¥ó¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥é¥Ã¥¹¥ó¥´¥ì¥é¥¤¡Ù¤âÆ±¤¸¥ê¥º¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¼íÌî¤Ï¡Ö¾®Åç¤è¤·¤ª¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£»Ò¶¡¤È¤«¤Ë¤âÎ®¹Ô¤ëË¡Â§¤È¤·¤Æ¡Ø¥Ñ¥Ô¥×¥Ú¥Ý¡Ù¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤â¤½¤¦¤À¤·¥ª¥Ã¥Ñ¥Ã¥Ô¡¼¤â»Ò¶¡¤¬¸À¤¤¤ä¤¹¤¤¤·¡£¥Ý¥ó¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤â¸À¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤â¡È¥Ñ¡É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡×¤È¡¢¾®Åç¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÉÃ¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó ¥Ý¥ó¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡×¤¬Î®¹Ô¤ä¤¹¤¤·¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤¤¤ï¤¿¤ÎËÜ¶È¤Ï½÷Í¥¤È¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¿¤¬TikTok¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¥Í¥¿ÈÖÁÈ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤ï¤¿¼«¿È¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Ç³ëÆ£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼íÌî¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Ç¥Ð¥º¤ê½Ð¤·¤¿¤é¡¢¶Ë¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤¿¤Ï¡Ö¡ØTHE W¡ÙÁÀ¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡×¤È½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£