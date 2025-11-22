サッカーの第１０５回天皇杯全日本選手権は、２２日午後２時から国立競技場で決勝が行われる。

連覇を狙う神戸と、初タイトルに意欲を燃やす町田の対戦は、今季のリーグ戦では１勝１敗。強度を売りにするチーム同士の顔合わせは、一瞬の隙が勝敗を分けそうだ。

今季、Ｊ１で３連覇を逃した神戸。ベテランのＦＷ大迫、ＭＦ武藤、ＤＦ酒井がフルに戦えなかったことが一つの原因になった。ただ広島との準決勝では武藤、酒井が先発。大迫も途中から出場し、チームを決勝に導いた。吉田監督が「勝負所を知っている」と信頼を寄せる３人。酒井は「（神戸が）強くあり続けるためのメンタリティーが試される」と意気込んだ。

対する町田のＤＦ昌子は「神戸は近年のＪリーグを象徴するチーム。一発勝負なので強気でいきたい」と語る。警戒するのはやはり大迫と武藤。ＤＦ中山は「（２人は）経験もあって浮足立つことはないと思う。いつも通りやってくるだけで脅威になる」と話す。リーグ戦では８連勝を記録したが、９月以降失速。浮き沈みの激しいシーズンを送っている。黒田監督は「ここまで来たらやってやろうという気持ち」と力を込めた。