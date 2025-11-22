Æü·Ð225ÀèÊª¡§22Æü0»þ¡á140±ß°Â¡¢4Ëü8640±ß
¡¡22Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ140±ß°Â¤Î4Ëü8640±ß¤ÈÂçÉý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü8625.88±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï14.12±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü220Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3294.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ6.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï3.23¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 48640¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-140¡¡¡¡¡¡ 10220
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 48645¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-135¡¡¡¡¡¡266960
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3294.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-6.5¡¡¡¡¡¡ 12380
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 29695¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -50¡¡¡¡¡¡¡¡ 535
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 674¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡1054
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2006¡¡¡¡¡¡¡¡ +11.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3294.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ6.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï3.23¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 48640¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-140¡¡¡¡¡¡ 10220
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 48645¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-135¡¡¡¡¡¡266960
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3294.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-6.5¡¡¡¡¡¡ 12380
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 29695¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -50¡¡¡¡¡¡¡¡ 535
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 674¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡1054
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2006¡¡¡¡¡¡¡¡ +11.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹