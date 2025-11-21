¹â¹»¤Î1Ç¯ÀèÇÚ:»å°æ½ÅÎ¤»á¤Î¤Û¤ÜÆü¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¦Çä¾å¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë
¡¡¤¤¤Þ¡¢ÊªÀ¨¤¯ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¡¼¥ó¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê3046¡Ë/¤·¤Þ¤à¤é¡Ê8227¡Ë/¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê9409¡Ë/¥³¥·¥À¥«¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê2157¡Ë/¤Û¤ÜÆü¡Ê3560¡Ë/NTT¡Ê9432¡Ë¡¦¡¦¡¦º£²ó¤Î¸¶¹Æ¤Ï¤É¤Î´ë¶È¤òÐÙ¾å¤ËºÜ¤»¤ë¤«¡¢¤ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¡Ö³ô²Á¤Ï¸ý¤Û¤É¤Ë¤â¤Î¤ò¸À¤¦¡×¤È¤µ¤ì¤ë¡¡±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Î¥Ë¥È¥ê¤Î³ô²Á¤Ï¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡ÆÉ¼Ô³Æ°Ì¤ÏÎóµ¤·¤¿´ë¶È¤Î¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¶²½Ì¤À¤¬³Æ¼Ò¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¡×¡Ö¸µ¡×¤Îº¹¤Ï¤¢¤ë¤¬¼ÒÄ¹¤ÎÇ¤Ì³¤òÃ´¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬²æ¤¬Êì¹»:·²ÇÏ¸©Î©Á°¶¶¹âÅù³Ø¹»¤ÎOB¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£Àµ³Î¤Ë¤ÏNTT¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¡£ÂåÉ½´ë¶È¤ÎNTT¥É¥³¥â¤Î¸µ¼ÒÄ¹:µÈß·ÏÂ¹°»á¤¬Êì¹»¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¸¥ó¥ºHD¤ÏÁÏ¶È¼Ô¤ÇÁ°¼ÒÄ¹¤ÎÅÄÃæ¿Î»á¡Ê11·î27ÆüÉÕ¤±¤Ç¸å¿Ê¤ËÆ»¤ò¾ù¤êCEO²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡Ë¡£¤·¤Þ¤à¤é¤Î¸µ¼ÒÄ¹¡¦²ñÄ¹¤ÎÌîÃæÀµ¿Í»á¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüHD¤ÎÁ°¼ÒÄ¹¤ÎµÈÅÄ¿µ°ì»á¡£¥³¥·¥À¥«HD¤ÎÁÏ¶È¼ÔCEO:¹ø¹âÇî»á¡£¤Û¤ÜÆü¤ÎÁÏ¶È¼Ô¼ÒÄ¹¤Î»å°æ½ÅÎ¤»á¡£
¡¡Á°ÃÖ¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ÜÆü¤Î»å°æ»á¡£1Ç¯ÀèÇÚ¡£ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ø¤Û¤ÜÆü¼êÄ¢¡Ù¤òÇã¤¤µá¤á¤ë¡£»þÀáÊÁ¡¢´é¤ò»×¤¤½Ð¤¹ÀèÇÚ¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼ý±×Æ°¸þ¤Ï¡¢¤´Î©ÇÉ¡£2020Ç¯8·î´ü¤Ï¡Ö2.9¡ó¸º¼ý¡¢86.9¡ó±Ä¶È¸º±×¡×¡£¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï21Ç¯8·î´ü¤Ë¡Ö6.2¡óÁý¼ý¡¢86.3¡óÁý±×¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤³¤ó¤Ê¿ä°Ü¡£¡Ö4.8¡óÁý¼ý¡¢76.7¡óÁý±×¡×-¡Ö15.4¡óÁý¼ý¡¢114.2¡óÁý±×¡×-¡Ö10.5¡óÁý¼ý¡¢72¡ó¸º±×¡×-¡Ö15.2¡óÁý¼ý¡¢12.7¡óÁý±×¡×¡£Á°8·î´ü¤Ï¡Ö15.2¡óÁý¼ý¡¢12.7¡óÁý±×¡×¡£¤½¤·¤Æº£26Ç¯8·î´ü¤Ï¡Ö9.5¡óÁý¼ý¡Ê95²¯±ß¡Ë¡¢10.2¡óÁý±×¡Ê6²¯8000Ëü±ß¡Ë¡×·×²è¡£
¡¡²ñ¼Ò»Íµ¨Êó:ÆÃ¿§Íó¤Ï¡Ö¼êÄ¢¤¬Çä¤ê¾å¤²¤Î6³äÄ¶¤òÀê¤á¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ËÀÑ¶ËÅª¡£
¡¡Îã¤¨¤Ðweb¥µ¥¤¥È¤Î¡Ø¤Û¤ÜÆü¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÆü¼êÄ¢¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊ¸¶ñ¡¦»¨²ß¡¦°áÎà¡¦¿©ÉÊ¡¦½ñÀÒ¤ò´ë²èÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Øweeksdays¡Ù¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î°ËÆ£¤Þ¤µ¤³»á¤ÈÄó·È¤·¡¢°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¤·ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹çetc¡£
¡¡»ä¤ÏÌ¤¤ÀÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬11·î1Æü¡¢·²ÇÏ¸©¡¦ÀÖ¾ë»³¤Ë¡Ø¤Û¤Ü¤Î±Ø AKAGI¡Ù¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥¹»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤â¤È¤â¤È¤ÏÀÖ¾ë»³¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤Î±Ø¼Ë¡×¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢¡Ö·²ÇÏ¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¡È¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¡É¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¥°¥Ã¥º¡×¤¬Çä¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£»å°æ»á¤Î¡Ö·²ÇÏ°¦¡×¡¢¤«¡¦¡¦¡¦
¡¡¤Û¤ÜÆü¤Î³ô²Á¤Ï¡¢3100±ß¿å½à¡£Í½ÁÛÀÇ°ú¤¸åÇÛÅöÍø²ó¤ê2.3¡óÍ¾¡£8·î¤ÎÇ¯½éÍè¹âÃÍ¤«¤é470±ßÍ¾¤ê²¼ÃÍ¤Ë¤¢¤ë¡£