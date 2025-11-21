日向坂46、ライブ欠席の五期生・高井俐香への“メッセージ”話題「感動した」「泣いた」【MONSTER GROOVE】
【モデルプレス＝2025/11/21】日向坂46が11月19日、20日、21日の3日間、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて「日向坂46 ARENA TOUR 2025『MONSTER GROOVE』」最終公演を開催。21日公演では、同日欠席となった五期生・高井俐香への思いがこもったメンバーの言動が話題を呼んでいる。
【写真】日向坂46正源司陽子「とてもキュンキュン」激励受けた男性芸能人
同ツアーの東京公演は、五期生の高井が体調不良のため3日間欠席。21日公演冒頭のMCでは、キャプテンを務める三期生の高橋未来虹（※「高」正しくは「はしごだか」）が、「お知らせがありました通り、メンバーの高井俐香が体調不良のため、代々木公演3日間お休みさせていただくこととなりました」と改めて伝え、「俐香ちゃんの気持ちも背負って、このツアーファイナルを大成功させたいと思いますので、皆さん、声援だったり拍手だったりで一緒に最後まで盛り上げていただけたら嬉しいです！」と高井への思いとともに、最終公演への意気込みを語った。
さらに、五期生楽曲「空飛ぶ車」のパフォーマンスでは、センターの松尾桜が、楽曲最後に手で“ガオー”と決めポーズ。これは、プロ野球「阪神タイガース」の大ファンを公言している高井がSNS等で披露している、トラを思わせるポーズだった。
高井への思いがこもったメンバーの言葉や行動を受けて、ネット上では「メンバーの絆感動した…」「俐香ちゃんも一緒にツアーファイナル迎えられてるね」「キャプテンの言葉泣いた」「みんなからの愛が伝わってくる」「桜ちゃんトラポーズのとき『りかたん大好き』って言ったよね？号泣」など反響を呼んでいる。
同ツアーは9月20日・21の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ公演からスタートし、11月19日・20日・21日の東京・国立代々木競技場第一体育館まで、6都市13公演を開催。東京公演初日となった11月19日公演では、二期生・河田陽菜の卒業セレモニーも行われた。（modelpress編集部）
