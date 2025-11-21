U-17WÇÕ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ËÇÔ¤ì¡¢½é¤Î¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê³ð¤ï¤º...ºÆ»°¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ë
¢£FIFA U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë½à¡¹·è¾¡¡¡ÆüËÜ0¡Ý1¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡¢¥É¡¼¥Ï¡¦¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë
U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ë0¡¼1¤ÇÇÔ¤ì¡¢Æ±WÇÕ½é¤Î4¶¯Æþ¤ê¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
0-0¤ÈÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¸åÈ¾4Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÆ»°¤ÎÆÀÅÀµ¡¤â¤¤¤«¤»¤º¡£½øÈ×¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¤ëÆüËÜ¡£Á°È¾17Ê¬¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ç¾®ÎÓ»ÖÌæ¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçF.C¥æ¡¼¥¹¡Ë¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿Ê¿ÅçÂç¸ç¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¡Ë¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¤¸¤«¤ìÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤º¡£27Ê¬¤Ë¤Ï¡¢½Ð¾ìÄä»ßÌÀ¤±¤ÎÉ±ÌîÀ¿¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¡Ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÀäÌ¯¤Ê¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÊ¿Åç¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼ÀµÌÌ¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤º¡£Ê¿Åç¤â²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
Á°È¾¤Ï0-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥·¥å¡¼¥ÈËÜ¿ô¤ÏÆüËÜ¤¬8¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤¬2ËÜ¤ÈÆüËÜ¤Î¹¶·â¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡£
¸åÈ¾¤ÏµÈÅÄÌ«³¤¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¡Ë¡¢À¥¸ýÂçæÆ¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍU-18¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¡£¤½¤ÎÀ¥¸ý¤¬³«»ÏÁá¡¹¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ëÆüËÜ¡£
¤À¤¬¸åÈ¾4Ê¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎCK¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é19ÈÖJ.¥â¡¼¥¶¡¼¤Îº¸Â¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇºÆ»°¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â¡¢·èÄêµ¡¤ò¤Ä¤«¤á¤º¡£»Ä¤ê»þ´Ö¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃæ¡¢¸åÈ¾23Ê¬¤ÏÀõÅÄÂçæÆ¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÏPK¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼Â¼¾¾½¨»Ê¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¡Ë¤¬¹¥È¿±þ¤ÇËÉ¤®¡¢2ÅÀÌÜ¤ÏÁË»ß¡£¤À¤¬ÆüËÜ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸ü¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÁË¤Þ¤ì½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£
º£Âç²ñÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤ÈÆ±ÁÈ¤Î¥°¥ë¡¼¥×B¤ò2¾¡1Ê¬¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï1²óÀï¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤ÇÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤òÁê¼ê¤Ë3-0¤Ç²÷¾¡¡£2²óÀï¡ÊÆ±19Æü¡Ë¤Ç¤ÏËÌÄ«Á¯¤ÈÂÐÀï¤·1-1¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¤âPKÀï¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¡£1993Ç¯¡¢2011Ç¯¤ËÂ³¤¯²áµîºÇ¹â¤Î8¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢½é¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£