静岡県警の36歳の巡査部長の男が、駅のエスカレーターで10代の女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮したとして逮捕されました。2025年、静岡県警の警察官の逮捕は6人目です。

性的姿態等撮影の疑いで現行犯逮捕されたのは、静岡県警交通部交通規制課主任の巡査部長の男（36）です。

警察の発表によりますと、男は11月21日午後6時頃、JR藤枝駅の改札内の上りエスカレーターで、県中部に住む10代の女性のスカートの中を撮影した疑いが持たれています。

駅職員が「盗撮です。目撃した人が犯人を連れてきています」と警察署に連絡し、駆けつけた警察官が男を逮捕しました。被害者と男に面識はなく、男は女性のスカートの中に自身のスマートフォンをさし入れて撮影したとみられています。

警察の調べに対し、男は「間違いありません。下着が見たくて盗撮した」などと話し、容疑を認めているということです。

静岡県警の警察官の逮捕は2025年に入り6人目で、過去10年間で最多です。

県警の佐藤弘道警務部長は「県警一丸となって再発防止に取り組んでいる中、警察官の逮捕事案を発生させてしまったことは、誠に遺憾であり、県民の皆様に深くお詫び申し上げます。事実関係を調査の上、厳正に対処してまいります」とコメントを発表しています。