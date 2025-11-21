¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¸¶Ìý¤Ï£µ£¸¥É¥ëÂæÁ°È¾¤Ë²¼¤²¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó ¸¶Ìý¤Ï£µ£¸¥É¥ëÂæÁ°È¾¤Ë²¼¤²¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó ¸¶Ìý¤Ï£µ£¸¥É¥ëÂæÁ°È¾¤Ë²¼¤²¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó 2025Ç¯11·î21Æü 23»þ13Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© NY¸¶ÌýÀèÊª1 26·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡ÊNY»þ´Ö09:03¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23:03¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á58.07¡Ê-0.93¡¡-1.58%¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥¢¥¸¥¢¡¦¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£ÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡á11/21±Ä¶ÈÆü»þÅÀ¡á £Î£Ù¶â¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡¥É¥ë¹â°ìÉþ¤âÆðÄ´ £Î£Ù¸¶Ìý¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡º£Æü¤Î°ÂÃÍ¹¹¿·