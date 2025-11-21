¡Ö²¼Ãå¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ...¡×½äººÉôÄ¹¤Î36ºÐÃË¤¬Åð»£¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá 10Âå½÷À¤Î¥¹¥«ー¥È²¼¤Ë¥¹¥Þ¥Ûº¹¤·Æþ¤ì»£±Æ¤« 1Ç¯¤Ç·Ù»¡´±¤ÎÂáÊá 6¿Í¤Ï²áµî10Ç¯¤ÇºÇÂ¿¡ÊÀÅ²¬¸©·Ù¡Ë
ÀÅ²¬¸©·Ù¤Î¸òÄÌÉô¸òÄÌµ¬À©²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ë36ºÐ¤Î½äººÉôÄ¹¤ÎÃË¤¬¡¢JRÆ£»Þ±Ø¤ÇÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤ÎÂáÊá¤Ï6¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¡£
ÀÅª»ÑÂÖÅù»£±Æ¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸òÄÌÉô¤Î¸òÄÌµ¬À©²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ë36ºÐ¤Î½äººÉôÄ¹¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï21Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢JRÆ£»Þ±Ø¹½Æâ¤Î¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ç¡¢10Âå½÷À¤Î¥¹¥«ー¥È²¼¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òº¹¤·Æþ¤ì¤ÆÅð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ï6¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ê²áµî10Ç¯¤ÇºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡´±¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢¸©·Ù¤Îº´Æ£¹°Æ»·ÙÌ³ÉôÄ¹¤Ï¡Ö¸©·Ù»¡°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¡¢·Ù»¡´±¤ÎÂáÊá»ö°Æ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ö¼Â´Ø·¸¤òÄ´ºº¤Î¾å¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£