U-17日本代表はU-17W杯3回目の準々決勝敗退…後半立ち上がりに失点、吉田ボランチ起用で攻勢も初の4強ならず
[11.21 U-17W杯準々決勝 オーストリア 1-0 日本 ドーハ]
U-17日本代表は21日、U-17ワールドカップ準々決勝でU-17オーストリア代表に0-1で敗れた。後半の立ち上がりに先制を許すと、途中出場のFW吉田湊海(鹿島ユース)を中学時代の主戦場であるボランチに移動させて反撃を試みたがそのままタイムアップ。初の準決勝進出を目指すも3回目の8強敗退となった。
日本は3日前の北朝鮮戦から先発を5人変更。キャプテンのGK村松秀司を最後尾に3バックは右からDFメンディー・サイモン友、DF藤田明日翔、DF藤井翔大と並ぶ。MF野口蓮斗とMF和田武士の2ボランチで右ウイングバックにMF竹野楓太、左ウイングバックに出場停止明けのMF姫野誠。MF小林志紋とMF平島大悟で2シャドーを組んでFW浅田大翔が最前線に入った。
立ち上がりは日本が高い位置でボールを奪って押し込んでいくと前半7分、小林志が蹴った低弾道のCKにオーストラリアDFが触れたボールがゴールに向かうもGKの好セーブに遭った。同18分には小林志がルーズボールに素早く反応して浅田とのワンツーでペナルティエリア内に侵入。同エリア中央の平島へラストパスを送ったが、平島のシュートはGKダニエル・ポッシュに左手で弾かれた。
CKを獲得するシーンが続く中で前半22分、キッカーの小林志が和田へのショートコーナーからリターンを受けてペナルティエリア左へカットイン。右足で振り抜いたボールは枠の左に外れた。さらに同28分、藤井のパスを引き取った野口がターンして前線の小林志へ差し込み、小林志が触れたボールは左サイドに流れたが姫野が走り込んでダイレクトクロス。このボールに2列目から飛び込む平島がペナルティエリア中央でフリーで合わせたが、シュートはGKの正面に飛んだ。
一方のオーストリアは前半30分、FWニコラス・ジョゼポビッチがペナルティエリア左でフリーになってGK村松と1対1になるも、ミートしきれなかったシュートはメンディーがクリア。こぼれ球をジョゼポビッチが拾ってゴール前へ折り返すも、再びメンディーがクリアした。同32分には日本から見て追い風も影響してかオーストリアのロングボールが最終ラインとGKの間に落ちるも、村松が果敢に飛び出して相手に触れられる直前でヘディングでクリアした。
廣山望監督はハーフタイム明けから竹野に代えてMF瀬口大翔(神戸U-18)、小林志に代えて吉田を投入し、姫野が右ウイングバックに移った。開始1分、和田のパスから瀬口がこぼれ球を拾ってペナルティエリア左からシュート。GKに弾かれてペナルティエリア内でバウンドしたボールを最後は浅田がジャンピングボレーでゴールを狙ったが枠は捉えられなかった。
良い入りとみられた日本だったが後半4分、オーストリアの右ショートコーナーを受けたMFヨハネス・モーザーにプレスをかけきれず、ペナルティエリア手前右からのミドルシュートを放たれる。これがゴール左隅に決まって追いかける展開になった。向かい風を受ける後半は同8分のオーストリアのCKが直接クロスバーを叩く場面もあった。
なおも日本は後半9分、スルーパスでFWハッサン・デシスクに抜け出されてGKと1対1になったが、GK村松が左足でシュートに反応して死守。このプレーから生まれたオーストリアのCKから放たれたヘディングシュートも村松がセーブした。
追いかける日本は後半13分、姫野のクロスに吉田が反応したものの体が伸びきったヘディングシュートは枠の上。同14分には吉田が中央を突破して左に開く瀬口へ繋ぐも、相手の対応でシュートには至らなかった。
日本は後半16分、野口に代えてFWマギージェラニー蓮(琉球U-18)を投入。マギーが最前線で浅田がシャドーに落ち、吉田はFC多摩ジュニアユース時代に主戦場だったボランチへ移動して攻勢を強めにいく。
後半24分には浅田が中盤に下りてボールを引き取って前の吉田へパス。吉田から左の瀬口へ繋がると、ペナルティエリア左に入った浅田がボールを受けてニアサイドへシュートを放ったがGKに阻まれた。廣山監督は直後に平島との交代でFW小林柚希を送り込んだ。
日本は後半35分、吉田のスルーパスで浅田がペナルティエリア左でフリーになったが、折り返しを選択したボールはミートしない。このこぼれ球から日本が前線へ送ったボールがゴール前のマギーへ通るもシュートを打ちきれず。日本はゴール前まで入りながらもシュートを打てずに終わる場面が目立った。
後半40分にはメンディーのスルーパスで姫野が右サイド深くに入ったが、ゴール前への折り返しは直接GKがキャッチ。同42分には和田の持ち運びから姫野が上げたクロスがGKを越したが、飛び込んだ吉田は収めきれなかった。
日本は両サイドのポケットを取るところまではできたものの、シュートで完結できずに時間が経過。4分間のアディショナルタイムでは和田が相手選手を蹴ったとしてPKを取られるも、GK村松が2試合連続のPKストップ。しかし追いつくことはできず、12年ぶりに辿り着いた準々決勝で大会を去ることになった。
