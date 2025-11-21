きょうの為替市場、ドル円はＮＹ時間にかけて戻り売りが優勢となっており、１５６円台に値を落としている。前日は１５８円をうかがう展開を見せていたものの、ロング勢も一旦後退しているようだ。ここ数日の急速な上昇に過熱感も高まる中、本邦勢も明日からの３連休を前にロングを軽くしているのかもしれない。



エヌビディア＜NVDA＞が好決算を発表したものの、米株式市場は不安定な値動きを続けており、暗号資産市場ではビットコインが急落。依然としてリスク回避的な雰囲気が漂う中、ポジションを軽くしておきたいところかもしれない。



基本的な雰囲気に変化はない。ＦＲＢの１２月利下げは見送られるとの観測が強まっている一方、日銀の年内利上げも見送られるとみられている中、日米の金利差縮小は想定よりもペースが遅いと見られている。



ただ、先ほどウィリアムズＮＹ連銀総裁の発言が伝わり、「近いうちに再び利下げを行う余地がある」と述べていた。総裁の発言を受けて、短期金融市場では１２月利下げの確率を７５％まで一気に上昇させている。為替市場もドル安の反応が出ているが、大きな動きには至っていない。



また、高市首相はきょう、補正予算とガソリン暫定税率廃止などの減税を合わせて、２１．３兆円規模の経済対策を決定した。市場では高市政権の財政拡大への懸念は温存されている。



円安・ドル高の流れに変化はないと思われるが、来週は感謝祭ウィークでもあり、来週にかけてドル円も持ち高調整が出る可能性はありそうだ。



日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５６円に観測されている。



21日（金）

156.00（8.8億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

