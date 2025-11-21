¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊÆPMI¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡¦Â®ÊóÃÍ¤ÎÈ¯É½
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£²£³»þ£´£µÊ¬¤ËÊÆPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡¦Â®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê11·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
PMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡¦Â®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê11·î¡Ë23:45
Í½ÁÛ¡¡52.1¡¡Á°²ó¡¡52.5¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI¡¦Â®ÊóÃÍ)
Í½ÁÛ¡¡54.5¡¡Á°²ó¡¡54.8¡ÊÈóÀ½Â¤¶ÈPMI¡¦Â®ÊóÃÍ)
Í½ÁÛ¡¡54.4¡¡Á°²ó¡¡54.6¡Ê¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥ÈPMI¡¦Â®ÊóÃÍ)
