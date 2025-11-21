ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国の第15回全国運動会、深圳で閉会式 中国の第15回全国運動会、深圳で閉会式 中国の第15回全国運動会、深圳で閉会式 2025年11月21日 23時25分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２１日、第１５回全国運動会の閉会式で行われたパフォーマンス。（深圳＝新華社記者／陳益宸） 【新華社深圳11月21日】中国の広東省と香港・マカオ両特別行政区の3地域で開かれていた第15回全国運動会は21日、広東省深圳市で閉会式が行われた。２１日、第１５回全国運動会の閉会式に出席した選手ら（前列）。（深圳＝新華社記者／李志鵬）２１日、第１５回全国運動会の閉会式で行われたパフォーマンス。（深圳＝新華社記者／陳益宸）２１日、第１５回全国運動会の閉会式の様子。（深圳＝新華社記者／李志鵬）２１日、第１５回全国運動会の閉会式に出席した選手ら（前列）。（深圳＝新華社記者／毛思倩）２１日、第１５回全国運動会の閉会式でマスコットと触れ合う選手ら。（深圳＝新華社記者／陳思汗）２１日、第１５回全国運動会の閉会式で行われたパフォーマンス。（深圳＝新華社記者／陳益宸）２１日、第１５回全国運動会の閉会式で行われたパフォーマンス。（深圳＝新華社記者／連振）２１日、第１５回全国運動会の閉会式に出席した選手ら（前列）。（深圳＝新華社記者／李志鵬）２１日、第１５回全国運動会の閉会式で入場する選手ら。（深圳＝新華社記者／連振） リンクをコピーする みんなの感想は？