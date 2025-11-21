天皇皇后両陛下の長女愛子さまが、初めての外国公式訪問となったラオス訪問を終え、帰国の途につかれました。同行取材をした日本テレビ宮内庁担当・郄橋英礼奈記者の報告です。

愛子さまは、現地時間の21日午後9時前、首都ビエンチャンのワッタイ国際空港を出発し、帰国の途につかれました。

郄橋英礼奈・日本テレビ

「愛子さまは豊かな自然や文化に触れ、両国の交流の歴史を大切にしながら、人と人との絆を深められました」

初めての外国公式訪問でラオスの伝統や文化を丁寧に寄り添う姿勢をみせられた愛子さま。

国家主席への表敬訪問や寺院の訪問などでは、ラオス側から贈られた民族衣装2着を、その場にふさわしく着こなすとともに、記念撮影の際には、現地の関係者に加わりませんかと誘われるなど、細やかな気遣いでラオスの人々の中に自然に溶け込まれていきました。

また武道センターで、恥ずかしがる空手の少女に「すごいね」と声をかけて、首から下げた金メダルを見せやすくしたり、学校視察で肖像画をプレゼントしてくれた生徒たちとにこやかに記念撮影に応じたりと、若い皇族ならではの心の交流も行われました。

皇室が結んで来た絆を受け継ぎつつ、新たな世代の交流の「懸け橋」としての存在感を見せられた愛子さまは22日の朝、帰国の予定です。