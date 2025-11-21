¤µ¤ó¤ÞÅÁÀâ¤ËÁûÁ³¢ª¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é»¥Â«¡¢¤Þ¤µ¤«ÍýÍ³¤Ë·Ý¿ÍÊ¨¤¯¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¡Á¡ª¡×¡Ö¥·¥Ó¤ì¤ë¡×Æó¤ÎÌð¤Î¹½¤¨¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿£÷
¡¡£²£°Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Á°½µ¤ËÂ³¤¤¤Æ½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ö¥«¥Ã¥±¥§ÃË¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢Ëè²ó¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¤ªÁ°¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡£Ã¯¡¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬ÊÌÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤¢¤ì¡¢¾®Æ»¶ñ¤Ë¤ª¶â¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÈËÜ¤µ¤ó¤ËÀÁµá¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Í¥¿¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ª¤ËÆþ¤ì¤¿¤µ¤ó¤Þ¤¬¿·Ç¯²ñ¤Ç£³£°£°£°±ß¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡Ø¾®Æ»¶ñ¤³¤ì¤ÇÇã¤¨¡£ÎÎ¼ý½ñ¤è¤³¤»¤è¡Á¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ú¸À¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¼¡¤Î¼ýÏ¿¤Ç¥â¥Î¥Þ¥Í¤Î¸å¤ËÎÎ¼ý½ñ¤òÅÏ¤¹¤Ù¤¯¡¢»Å¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼¡¤Î¸½¾ì¤Ç¼Â¹Ô¤·¡ÖÎÎ¼ý½ñ½Ð¤·¤Æ¡Ø£³£°£°£°±ß¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬»¥Â«¥Ñ¥Ã¤È½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢£³£°£°£°±ßÊ§¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤ì¤Î¥Ü¥±¤Î¤¿¤á¤Ë»¥Â«ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡Á¡ª¡©¡×¤ÈÁûÁ³¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢ÀäÂÐ¤ËÎÎ¼ý½ñ»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¥Ð¡¼¥Ã¡ª¤Æ¥¦¥±¤Æ¡£¤Û¤ó¤Ç¤â¤¦£±²ó¤ä¤ë¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë²¿Â«¤â»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í½È÷¤Î¡×¤ÈÆó¤ÎÌð¤Î¹½¤¨¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¥·¥Ó¤ì¤Æ¡×¤È´¶·ã¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¡¢ºÆ¤Ó½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤â¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¡Á¡ª¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£