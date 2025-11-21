¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÂ¼Êþµ±¤¬£±¾¡ÌÜ¡¡ÀÐÄÍÍµØ¹¤Ï£²°ÂÂÇ¡¢¹Ó´¬Íª¤Ï£±°ÂÂÇ¡Ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢£×£Ì
¢¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡¡¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä£±£¶¡½£¹¥Ñ¡¼¥¹¡¦¥Ò¡¼¥È¡Ê£²£±Æü¡¦¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÂ¼Êþµ±Åê¼ê¤¬£µ²ó£µ¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥¹¡¦¥Ò¡¼¥ÈÀï¤ËÀèÈ¯¡£½é²ó¤Ë£²»Í»àµå¤È£²°ÂÂÇ¤Ç£³ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢£²²ó¤Ï£³¼ÔÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡££³¡¢£´²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢£µ²ó¤Ë¤Ï£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢£µ²ó£¶°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ£¶Ã¥»°¿¶¡£Æ±ÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¤¬¡¢£µ²óÎ¢¤ËÌ£Êý¤¬°ìµó£·ÆÀÅÀ¤·¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£±ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤Ï£µÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¡¢¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¹Ó´¬ÍªÆâÌî¼ê¤Ï£µÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£