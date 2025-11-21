気になる下半身 → 徹底カバー！【LEPSIM】完売前にゲット推奨♡「値下げパンツ」

下半身が気になる……。そんな人には、ゆったりとした丸みがあるコクーンシルエットのパンツがおすすめ。【LEPSIM（レプシィム）】から、体型カバーしながらトレンド感のあるコーデを楽しめるパンツが、値下げ価格で登場中。スタッフさんによる着回しコーデも紹介するので、ぜひ参考にしてみて。

体型カバーしながらおしゃれを楽しめるコクーンパンツ

【LEPSIM】「イージーコクーンパンツ」\4,250（税込・セール価格）

繭のような丸みをおびたコクーンシルエットが特徴のパンツは、「脚のラインを隠しつつ、スタイルアップが叶います」（公式ECサイトより）とブランドもイチオシの商品。微光沢感のある素材で上品な雰囲気に。カジュアルにもキレイめにも、テイスト問わず着回せそうです。明るく爽やかなアイボリーカラーのパンツにレトロなアーガイル柄のカーディガンを合わせて、冬映えコーデを楽しんでみて。

スタイルアップ効果大！ 洗練されたバイカラーコーデ

Vネック × ショート丈のカーディガンを合わせれば、メリハリ感のあるスタイルアップコーデが完成。パンツとインナー、シューズを黒で統一して縦のラインを強調するのも、細見えのポイント。洗練されたバイカラー配色で、シンプルなのにおしゃれ見えするコーデに仕上がります。

ブラウンカラーでトレンド感アップ！ 垢抜け冬コーデ

トレンド感も冬ムードも高まるブラウンカラー。スタッフさんは、ヘンリーネックがアクセントのトップスにシャギーベストをレイヤードして、今っぽく垢抜けた印象に。厚底サボを合わせて足元に重心を置いて、大人可愛いバランスに仕上げています。

スタイルアップも狙えるクールなカジュアルコーデ

クールに着こなしたい人には、ブラックカラーがおすすめ。もこもこ感が目を引くボアコートを羽織って、コクーンパンツで下半身をカバー。視線が上に集まるロゴセーターを合わせることで、スタイルアップ効果も狙えそうです。

