バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダリストの松山奈未が２１日、自身のインスタグラムを更新。「先日テイさんとシダマツでお食事させてもらいました！！」と記し、「シダマツ」コンビを組んでいた志田千陽と、日本代表のコーチを務める中島慶氏との会食を報告した。

「今までの話や、これからのこと いろいろなお話をして、たわいもない話で笑って 有意義な時間を過ごさせてもらいました 本当に幸せな時間でした…」と３人での会食を振り返り「これまで愛を込めて指導してくださったテイさん。私も将来、テイさんのような人間になりたいです」と中島コーチへの思いもつづった。

志田と松山はパリ五輪で銅メダルを獲得。今夏の世界選手権を最後にペアを解消し、松山は混合ダブルスでＮＴＴ東日本の緑川大輝とペアを組むと発表。志田は混合ダブルスで２大会連続五輪メダルの「ワタガシ」ペアの五十嵐有紗（旧姓東野）と女子ダブルスの新ペアを組み、すでに活動している。

久しぶりに２人がそろい、フォロワーからは「シダマツ最高！」「御三方ともいい笑顔ですね」「この３人の写真とてもいい素敵です」などとコメントが。松山のコーチへの思いには「コーチと選手間の愛にも泣けます」「師弟（師徒）としての絆はいつも心を打ちますね」「素敵な師弟関係ですね」などの声が寄せられた。