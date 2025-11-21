ÆÇ¥¥Î¥³¡Ö¥Ä¥¥è¥¿¥±¡×¤ò¥·¥¤¥¿¥±¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¿©¤Ù70Âå½÷À¤¬¿©ÃæÆÇ ¸©¤¬Ãí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡ÊÀÅ²¬¡¦ÉÙ»ÎµÜ»Ô¡Ë
ÀÅ²¬¸©¤Ï21Æü¡¢ÉÙ»ÎµÜ»ÔÆâ¤Î»³ÎÓ¤ÇºÎ¼è¤µ¤ì¤¿ÌîÀ¸¥¥Î¥³¤ò¿©¤Ù¤¿70Âå¤Î½÷À¤¬¡¢¿©ÃæÆÇ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÇ¥¥Î¥³¤Ï¥·¥¤¥¿¥±¤Ë»÷¤¿¡Ö¥Ä¥¥è¥¿¥±¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20Æü¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î»³ÎÓ¤ÇºÎ¼è¤µ¤ì¤¿ÌîÀ¸¥¥Î¥³¤ò¿©¤Ù¤¿70Âå¤Î½÷À¤¬¡¢Ìó1»þ´Ö¸å¤ËÓÒÅÇ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¿©ÃæÆÇ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ä¥¥è¥¿¥±¡×¤Ï²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ö¥Ê¤ä¥¤¥¿¥ä¥«¥¨¥Ç¤Ê¤É¸Ï¤ìÌÚ¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¥¥Î¥³¤Ç¡¢¿©¸å30Ê¬¤«¤é1»þ´Ö¤Û¤É¤ÇÓÒÅÇ¤ä²¼Î¡¡¢Ê¢ÄË¤Ê¤É¾Ã²½´ï´±·Ï¤ÎÃæÆÇ¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤ÏÆÇ¥¥Î¥³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤ò»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤ë¶¯¤¤ÆÇ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÇ¿ÍÈ½ÃÇ¤Ç°Â°×¤ËÌîÀ¸¤Î¥¥Î¥³¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¿Í¤Ë¤¢¤²¤¿¤ê¡¢ÈÎÇä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£