歌舞伎俳優の尾上左近さん（19）が21日、歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」尾上左近改め三代目尾上辰之助襲名披露記者会見に、父の尾上松緑さんと七代目尾上菊五郎さんと出席。襲名の意気込みを語りました。

■尾上左近「命をかけて守りつないでくれた私にとって大切な名前」

左近さんは、歌舞伎俳優の尾上松緑さんの長男で、2009年10月に藤間大河の名で初お目見得。2014年6月には、三代目尾上左近を名乗り初舞台を踏みました。

左近さんは襲名に向けて「来年5月、團菊祭において尾上辰之助の名跡を三代目として襲名させていただく運びと相成りました。このお名前は初代辰之助、祖父が初めて名乗りましてその後、父が若くして名乗り、命をかけて守りつないでくれた私にとって大切な名前です。この名前を襲名させていただくからには、これより、より精進を重ね、努力してまいります所存でござりますれば、何とぞ皆様にはご指導ご鞭撻（べんたつ）のほどひとえにお願い申し上げます」とまっすぐに語りました。



左近さんが女方と立役の両方をやることについて七代目尾上菊五郎さん（83）は「何しろ本当に少ないですからね。若い女方をやるのはね。そういうふうに育ってくれて本当にうれしいです。彼いわく、私みたいに両方できる役者になりたいってことを言っておりますのでね」と、喜びを明かし、さらに「（坂東）玉三郎さんからは“女方専門になりなさい”って言われたらしくて」と会場の笑いを誘いつつも、「まあそれは当人の進む道でございますから」と本人の意思を尊重する思いを語りました。