＜速報＞“女王戴冠＆V賞金6億円超”の米女子最終戦は第2R開始 2冠かかる山下美夢有11時45分、畑岡奈紗2時45分ティオフ
＜CMEグループ・ツアー選手権 2日目◇21日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞米女子ツアー今季最終戦の第2ラウンドが進行中。ポイントランキング上位60人しか出られないエリートフィールドで、優勝者が年間女王の称号と、破格の賞金400万ドル（約6億2000万円）を手にする。
【写真】おいくらですか？ 山下美夢有ら超豪華ロレックスをゲット
日本勢は8人が出場。2サム1ウェイの組み合わせで、日本勢の先陣を切るのは西郷真央。日本時間午後10時25分にセリーヌ・ビュティエ（フランス）とともにスタートする。優勝すればプレーヤー・オブ・ザ・イヤー（最優秀選手賞）を獲得し、ルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）との2冠がかかる山下美夢有は午後11時45分にスタート。2アンダー・32位から巻き返しを図る。3打差3位で滑り出した畑岡奈紗は最終組のひとつ前、午前2時45分に競技を開始。日米共催「TOTOジャパンクラシック」に続く連勝、そして快挙達成に期待がかかる。【日本勢のスタート時間】※日本時間西郷真央 10:25岩井明愛 10:55古江彩佳 11:05山下美夢有 11:45竹田麗央 0:25勝みなみ 0:45岩井千怜 1:55畑岡奈紗 2:45
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中＞頑張れ日本！ 最終戦のリーダーボード
破格の優勝賞金6.2億円…ゲットしたらどうする？ 「おいしいものを」「ディズニー世界制覇」「税金が…」
渋野日向子が「ぎっくり首」で日本ツアーでは初の途中棄権 取材対応もできず「非常に残念がっていた」
腕には“勝者の証”ロレックス 米女子ツアー年間アワードのドレスアップ姿が美しい【写真アリ】
お嫁さんになってほしい女子プロランキング 1位〜10位大発表〔ランキング〕
【写真】おいくらですか？ 山下美夢有ら超豪華ロレックスをゲット
日本勢は8人が出場。2サム1ウェイの組み合わせで、日本勢の先陣を切るのは西郷真央。日本時間午後10時25分にセリーヌ・ビュティエ（フランス）とともにスタートする。優勝すればプレーヤー・オブ・ザ・イヤー（最優秀選手賞）を獲得し、ルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）との2冠がかかる山下美夢有は午後11時45分にスタート。2アンダー・32位から巻き返しを図る。3打差3位で滑り出した畑岡奈紗は最終組のひとつ前、午前2時45分に競技を開始。日米共催「TOTOジャパンクラシック」に続く連勝、そして快挙達成に期待がかかる。【日本勢のスタート時間】※日本時間西郷真央 10:25岩井明愛 10:55古江彩佳 11:05山下美夢有 11:45竹田麗央 0:25勝みなみ 0:45岩井千怜 1:55畑岡奈紗 2:45
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中＞頑張れ日本！ 最終戦のリーダーボード
破格の優勝賞金6.2億円…ゲットしたらどうする？ 「おいしいものを」「ディズニー世界制覇」「税金が…」
渋野日向子が「ぎっくり首」で日本ツアーでは初の途中棄権 取材対応もできず「非常に残念がっていた」
腕には“勝者の証”ロレックス 米女子ツアー年間アワードのドレスアップ姿が美しい【写真アリ】
お嫁さんになってほしい女子プロランキング 1位〜10位大発表〔ランキング〕