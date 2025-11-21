「内田雄馬くじ第6弾」等身大タペストリー、アクリルカードなど
JOYSOUNDが展開するウェブサイト「こんぷくじ」では、声優・アーティストの内田雄馬のオリジナルグッズがもれなく当たる「内田雄馬くじ第6弾」(1回700円)を、26日20時から販売する。
「内田雄馬くじ第6弾」
賞品のデザインには、すべてJOYSOUND限定の撮り下ろしビジュアルを採用しており、今年行ったライブツアー『YUMA UCHIDA LIVE TOUR 2025 アトリエ 〜Colorful〜』にちなんで、「アトリエ」をテーマにしたオリジナルアイテムが登場。アーティスティックなムードをまとったつなぎ姿、アトリエで過ごす休日をイメージしたナチュラルな装い、さらに展示会に赴く雰囲気のクラッシックでクールなスーツスタイルなど、ここでしか手に入らないファン必携のオリジナル賞品だ。
目玉アイテムとなる等身大タペストリーをはじめ、B2タペストリー(2種)、アクリルカード(2種)、缶バッジ(8種)まで、豊富なアイテムを取りそろえている。賞品はなくなり次第、終了となる。
【編集部MEMO】
内田雄馬は、1992年9月21日生まれ、東京都出身。『ガンダムビルドファイターズトライ』コウサカ・ユウマ役や『マクロスΔ』ハヤテ・インメルマン役、『BANANA FISH』アッシュ・リンクス役などで頭角を現し、代表作に『呪術廻戦』伏黒恵役、『ブルーロック』御影玲王役、『WIND BREAKER』桜遥役、『フルーツバスケット』草摩夾役、『りゅうおうのおしごと!』九頭竜八一役、『アイドルマスター SideM』桜庭薫役、『うたの☆プリンスさまっ♪』鳳瑛二役などがある。
