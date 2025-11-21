Âç±Û·ò²ð»á

¡¡£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸å£¹»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·³ã¸©¤ÎÅìµþÅÅÎÏÇðºê´¢±©¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¸©¤Î²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö¤¬¤³¤ÎÆü¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÍÆÇ§¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£

¡¡º£²ó¤ÎÆ°¤­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÂç±Û·ò²ð»á¤Ï¡Ö¿·³ã¸©ÃÎ»ö¤¬¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤­¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤Þ¤ºÊó¤¸¤¿¡£

¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡Ê²Ö³ÑÃÎ»ö¤Î¡ËÈ½ÃÇ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÅÎÏ»ö¾ð¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ö¾ð¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¡£¡Ö»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï¼ê½ç¤ò¿µ½Å¤ËÆ§¤ó¤À¾å¤ÇºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½Å¤¤·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÆ±»þ¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÏÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ë»ö¸Î¤¬¸½¼Â¤Ëµ¯¤­¤¦¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤ÎÊ¡Åç¤ÎÂÎ¸³¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸·½Å¤Ê°ÂÁ´´ÉÍý¤òÃ´¤¦ÅìÅÅ¤È¹ñ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤¯ÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÏ°è¤Î½»Ì±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼õ±×¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¤â¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«³Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£