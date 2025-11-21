昔から多くの人に親しまれてきた“日本のけん玉”が、いま世界から注目を集めています。なかでもヨーロッパの一部では、けん玉がブームとなっていて、お店にけん玉が並ぶと子どもたちで行列ができる国もあるといいます。なぜ、海外で人気となっているのか？ 広島・廿日市市で開催された『けん玉ワールドカップ』の会場を取材し、その魅力を聞きました。

■けん玉のワールドカップに過去最多151人の外国人が出場

11月15日・16日の2日間、“日本のけん玉 発祥の地”とされる広島・廿日市市で開催されたのは、『ウッドワンけん玉ワールドカップ廿日市2025』。2014年から毎年開催されている、“けん玉の世界一”を決める大会です。出場者数は年々増加し、12回目となった今年は、過去最多の1024人が出場。そのうち海外からは、こちらも過去最多となる26の国と地域から151人（オンライン参加の2人も含む）が出場しました。（主催者発表）

いまや、けん玉はおもちゃの域にとどまらず、次から次へと高度な技を繰り出すアクロバチックな競技種目へと進化し、世界的な人気スポーツになっているといいます。

■“KENDAMA”が世界中のファンをひきつける理由

ワールドカップのステージでは、日本人だけでなくアメリカやイタリア、オーストラリアなど多くの海外勢もけん玉を自由自在に操り、スゴ技を披露。見ている選手や観客たちは、技が成功する度に大歓声をあげていました。

なぜ、けん玉が世界の人たちを熱狂させているのか。その理由について、大会を主催する一般社団法人グローバルけん玉ネットワークの窪田保さんに聞くと、「“けん玉が面白いから”っていうところが一番」だとしたうえで、「どこでも手軽にできるシンプルな遊びなんだけれども、BMXやスケートボードなどのトリック（技）を決めるスポーツに近いというか。同じ感覚がけん玉にはあって、それが世界中のファンをひきつける要因かなと思います」と、分析しました。

■SNSで広がる“KENDAMA”ブーム

イギリスから大会に参加したという20歳の選手に、けん玉との出会いについて聞くと「インスタグラムで色々な人のスゴ技の投稿を見たんです」とコメント。SNSに投稿されているアクロバチックな技に魅了され、けん玉を始めたといいます。

実はいま、SNS上には世界中からけん玉のスゴ技動画が投稿されており、それを見てけん玉と出会う人たちが続出しているそうです。

■ルーマニアでは「けん玉を買うために行列」

なかでも、けん玉人気が過熱しているというのが、ルーマニア。ワールドカップに出場した、ルーマニアのエイドリアン・ヴィラウさん（20）に、その人気ぶりを聞くと「いまルーマニアでは、ものすごく大きな存在です。誰もが（けん玉を）知っていますよ」と回答。

特に今年、子どもたちの間でブームとなっているそうで「ブカレスト（首都）にお店があるのですが、新しいけん玉が入荷すると子どもたちはけん玉を買うために、大通りまで列を作ります」と、驚きのけん玉事情を明かしました。

■大会の注目選手は、世界で活躍する日本人

一方、日本の選手も負けてはいません。世界を代表するけん玉プレーヤーの一人が、五十嵐拓哉さん（18）。過去にワールドカップで3度優勝するなど、国際大会で多くの結果を残してきました。

「けん玉の技って10万個以上あるって言われていて、10万ぐらい全然できると思います」と語る五十嵐さん。実際にパフォーマンスを見せてもらうと、目にもとまらぬ速さでけん玉を操っていました。

さらに、使用するけん玉にもこだわりがあるそうで、五十嵐さんの自宅には約600本のけん玉がズラリ。その日の湿度などによって、けん玉の重さなどが変わるため、材質の異なるけん玉から最適なものを選んでいるといいます。

そんな五十嵐さんですが、去年のワールドカップでは惜しくも準優勝。今年は雪辱を果たすべく、1日約3時間の練習を重ね、メンタル面の強化にも励んだと明かしました。

■けん玉チャンピオンをめぐる白熱の戦い

ワールドカップでは、あらかじめ本番で行う技を複数申請し、成功した技の合計点で競います。今回、1024人の出場者のうち、決勝に進んだのは五十嵐さんを含む47人。決勝は制限時間3分で、最大30個の技を繰り返し披露し、その合計点が最も高かったプレーヤーが優勝となります。

アメリカやルーマニアなどの海外勢も決勝に進出。会場では、それぞれの国の選手を応援しようと、盛り上がりは最高潮に達しました。

そして、五十嵐さんの出番は最後にやってきました。スピード感ある技を繰り出し、会場を大いに沸かせます。しかし、高難度の技を決めきれず、準優勝となりました。

優勝したのは、去年も五十嵐さんを破った川本凌雅さん（14）。高難度の技を次々と決めて、大会2連覇を達成しました。競技後、多くの外国選手から祝福を受けた川本さんは「夢はワールドカップ3連覇」と前人未到の目標を掲げました。

一方の五十嵐さんも、すでに次を見据えていました。「今よりも（けん玉界を）盛り上げていきたいと思っています。自分だけにしかできない技もあると思うので、それをけん玉界に見せつけたいと思います」と力強く語り、前を向きました。

私たちに身近なけん玉は、“遊び”から世界が熱狂する“競技種目”に。国境を越えて多くの人々を魅了していました。