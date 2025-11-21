Image: Amazon

この時を…待っていた！

最近、なんだか妙にトラックボールマウスブームが起こっていません？ 小耳に挟んだのですが、日本以外ではほとんど流行っていないらしいですよ。

でも、便利なのは事実。効率（と腕の痛み防止）に熱心な日本人トラックボーラーが気になってしかたがないのが、エレコムの「IST PRO」。

僕も発表時からずーーーっと気になっていたんですが、さすがにPROモデルだけあって高くて（標準価格2万円くらいします）…と悩んでいました。それが、

やった！ 29％OFFで1万3990円！ 過去最安の大幅値引き！

今ですか？ 回収すべきですか？…すべきですよね！

ベアリングによる軽快な操玉感と柔軟なセッティング

Image: Amazon

なんでこのIST PROがトラックボーラーから注目されているか？ というと、やっぱベアリングでしょう！

ボールの支持部には、なんとベアリングを採用。一般的な人工ルビーの支持部に比べて、軽快な操玉感（そうぎょくかん）が味わえるのです。このスムーズな動きは一度味わうとクセになるって聞きますね…ごくり。

そして、複雑なPCワークにも耐えられる豊富なボタン。

もちろんカスタマイズ可能で、自分の好きな操作にカスタマイズすることもできます。個人的にホイール部に左右チルトが用意されているのが好印象。というか、チルトないと生きていけない。

さらに、最大6台までのデバイスを登録して切り替えられたり、充電だって電池・有線・別売りバッテリーパックと、自分の使い方に合わせて柔軟に選べます。

このあらゆる人の用途に合わせられる幅広さこそ、IST PROがPROたるゆえんではないかと、僕はものすごく期待しているのです。

過去最安になった。僕は、在庫があるうちに決めねばなりません。背中を…押してください。

エレコム トラックボールマウス IST PRO 静音 マルチ接続 Bluetooth 無線2.4GHz 有線 最大6台切替 ベアリング支持 10ボタン チルトホイール オンボードメモリ DPI12000 ブラック M-IPT10MRSABK 13,990円 Amazonで見る PR PR

