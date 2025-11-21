9月5日より、ABEMAにて今を生きる女性の“幸せ”を、MEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち』シーズン2がスタートした。“ダマってられない女”とは、他者に物申すわけではなく、思わずおしゃべりが止まらなくなる状態のこと。当番組はさまざまな女性の人生観に触れ、自分自身の価値観と照らし合わせるなかで、“女性の幸せ”について考えていく。

（関連：【画像あり】特別養子縁組で2人の子どもを迎え入れた元アイドル・武内由紀子）

本稿では、第12回の内容を振り返りながら、見どころを読み解いていく。細かなネタバレもあるためご注意いただきたい。

今回密着したのは、1993年に大阪パフォーマンスドールのリーダーとしてデビューした元アイドル・武内由紀子。現在、彼女は特別養子縁組で迎え入れた小学1年生の男の子と、幼稚園の年長の女の子の子育てに奮闘している。2013年、パン職人の直さんと結婚した武内。そこから、“45歳まで”という期限を決めて不妊治療に挑んでいたものの、44歳のときに「流れは変わらない」と終止符を打った。武内が、「採卵を20回以上経験した」と話すと、同じく不妊治療をした経験がある衛藤美彩は「採卵を20回以上されたって、とてつもないこと」と目を潤ませていた。

“子どもを産むことに諦めはついていたけれど、育てることに諦めがついていなかった”武内は、特別養子縁組に踏み出すことを決意。さまざまな関門を潜り抜け、2018年に無事長男を迎え入れることができた。ちなみに、特別養子縁組では年齢・性別・病気の有無は選択できないようになっているらしい。

武内は、長男の実母と会ったときに、「本当に大切に育てます」と伝えたという。「自分が産んだ子を手放すって、すごい覚悟だと思う。その子に幸せになってほしいから、手放しますってことなんで」と実母の気持ちも汲み取りながら、子育てに臨んでいる。

子育てが始まったばかりのときは、「抱っこしたときの心臓音が違うから、泣き止まないのか？」など、“産んだ人は考えないようなこと”に悩んだこともあったようだが、長男を引き取って10カ月が過ぎたころ、「ようやく実母と並べた。分量が同じになった」と感じて、心がラクになったと話す。

しかし、長男が原因不明の強迫症になり、食べ物が喉を通らなくなったときは、母として自分を責めたことも。そんなときに救ってくれたのは、夫の直さんだった。直さんの、「落ち込むのはやめて、早くこの病気が笑い話になるように頑張ろう」という言葉を受けて、「あのときは、辛かったなと言えるようになればいいのか」と思えるようになった武内。気持ちを切り替えて、たくさん楽しいことを考えさせてあげるようにしたら、3カ月で症状が回復したらしい。

武内は、「実の家族じゃないから、どこの家族よりも絆を作っていないと揺れちゃう」と不安を抱えている部分もあるそうだが、子どもたちは“血の繋がり”などについてはまったく意識していないようで、「お父さんとお母さんの家族になってどう？」と聞かれると、「めっちゃいい！」と無邪気に答えていた。特別養子縁組で迎え入れたことを隠す家庭もあると思うが、武内は「なんでかな？ と思うことがあったら、なんでも聞いて！」とオープンな姿勢で子育てをしている。「（血が繋がっていなくても）普通の家族になれるんだよ、と伝えたい」と言う武内のそばには、いつも子どもたちの輝く笑顔があった。

ゲストの衛藤美彩は、本番組が久しぶりのメディア出演だったようで、「夫がアスリートなので、母親業に徹底していたから、久しぶりの出演にドキドキしています」と話していた。その後、「乃木坂46のメンバーとは交流がある？」と聞かれると、「お母さんになると、話の話題とかが。ママ友と会うことのほうが増えてきちゃった」としつつ、元SKE48の石田安奈とは交流があるようで、「上の子の歳が一緒なので、よく遊んだりしています」と明かした。

番組の後半では、いま話題のギャル系建設女子たちに密着。このコーナーでは、元ギャルモデルの古澤未来さんがモデルをやめてダンプ運転手になった理由や、溶接ギャルとして話題になった粉すけさんの波乱万丈人生をピックアップ。

スタジオゲストの丸高愛実は、18歳のときに「エイベックスなら取ってくれるだろう！」「ギャル好きそう！」と金髪のままオーディションに参加したところ、「丸高の黒髪が、みんな見たいって言ってる」と言われたという“元ギャルエピソード”を明かし、スタジオを沸かせていた。

（文＝菜本かな）