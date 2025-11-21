¤µ¤ó¤Þ¡¡Ãç¤ÎÎÉ¤¤ÍÌ¾ÇÐÍ¥¤«¤éÌëÃæ¤Î1»þ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡¡¡ÖÎ¥º§¤ä¡×¤È»×¤¤¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤â¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤Ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ ÌÀÀÐ²È¤ª¤·¤ã¤Ù¤êËüÇî¡ª³«ËëSP¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÌëÃæ¤ËÍÌ¾ÇÐÍ¥¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü¡Ê42¡Ë¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡Ê38¡Ë¡£¾®·ª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö19ºÐ¤«¤é²¶¤ÏÌÌÅÝ¸«¤Æ¤ó¤ä¤Ç¡×¤ÈÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡Ö¤ª¤È¤È¤·¤¯¤é¤¤¤«¡£¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¡ÖÌëÃæ¤Î1»þ¤°¤é¤¤¤Ë¡¢¾®·ª¤«¤éÄÁ¤·¤¯ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤ä¤í¤È»×¤Ã¤Æ¡£²¶¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤«¤é¤µ¤¢É÷Ï¤Æþ¤í¤¦¤«¡¢¿²¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¡È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤è¤Ã¤¿¤«¤éÎ¥º§¤ä¡¢¤È»×¤¦¤Æ¡×¤È¡¢¾®·ª¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î»³ÅÄÍ¥¤ÈÎ¥º§¤¹¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ß¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¤Ò¤ÈÈ©Ã¦¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥Ð¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¾®·ª¤È¡ÖÆ£¸¶ÎµÌé¤¬¤Ø¤Ù¤ì¤±¤Ë¿ì¤¦¤Æ¡È¤¦¤ï¡¢ËÜÅö¤ËÍè¤¿¡É¤È¤«¤Ì¤«¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡£¤Û¤ó¤Ç°û¤ó¤Ç20Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÇÆ£¸¶ÎµÌé¤Î¥¢¥Û¡Èµ¢¤ê¤Þ¤¹¡É¡£¡È²È¡¢¶á½ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢Ì²¤¤¤ó¤Çµ¢¤ê¤Þ¤¹¡É¡£¤¤¤ä¡¢¶á½ê¤À¤Ã¤¿¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤±¤è¤Ã¤ÆÏÃ¡×¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤È¡¢¾®·ª¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£