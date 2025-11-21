「これあれば寒さ怖くない！」【ユニクロ】1人1本ゲット推奨♡「優秀パンツ」

気温がぐっと下がってくるこれからの季節、「そろそろ暖かいボトムスが欲しい！」という人も多いのでは。寒さ対策をしながらも、おしゃれに見せたい人にチェックして欲しいのが【ユニクロ】のパンツです。あったか素材を使用していても、もこもこしすぎずすっきり見えが叶いそう。今回は、おしゃれさんたちが実際に購入した、冬に頼れるパンツをご紹介します。

きれいめパンツですっきり見えと防寒を両立

【ユニクロ】「ウォームストレッチパンツ」\4,990（税込）

テーパードシルエットできれいめな印象のパンツ。内側は起毛素材になっていて、はいた瞬間のひんやり感を軽減してくれそうです。表面は水分をはじくサラッとした生地感で、見た目もすっきり。上品さもあるデザインで、大人世代のきれいめカジュアルにも自然と馴染みます。ストレッチ素材で動きやすく、デイリーコーデはもちろん、アクティブシーンにも活躍してくれそう。

寒い日のお出かけも安心のきれいめカジュアル

先に紹介したテーパードパンツは、カジュアルなスウェットトップスを合わせてもきれいめにまとまるのが魅力。品のあるシルエットで、きれいめ派さんにもおすすめ。インスタグラマーの@ko.wearさんも「このパンツとマフラーあったら寒さ怖くないわ」とコメントしているように、防寒にも役立つ優秀パンツ。撥水加工のおかげで、多少の雨や雪の日でも安心して過ごせそうです。

サイドラインがポイントのおしゃれフリース

【ユニクロ】「フリースワイドパンツ」\3,990（税込）

見た目にも暖かそうなフリース素材のパンツ。表面も裏地も肌触りが良さそう。ゆとりのあるシルエットで、リラックス感のある着こなしを楽しめます。サイドに入った太目のラインがアクセントになり、シンプルなコーデにほどよいしゃれ感をプラス。気分やコーデに合わせて、裾を絞ってシルエット調整もできます。

部屋着見えしにくいあったかフリースコーデ

フリースパンツと同じ素材のカーディガンを合わせたセットアップコーデ。上下とも軽くて暖かさを感じられそうな素材で、寒い日にも頼もしい存在。部屋着っぽく見えがちなフリースコーデも、ほどよくゆとりのあるシルエットでこなれた印象に。近場へのお出かけや、休日にゆったり過ごしたいときにもぴったりのスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ko.wear様、@panko0821様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N