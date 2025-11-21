オリックスの杉本裕太郎外野手が２１日、自身のインスタグラムを更新。「今年もおそろコーデでディズニー＆浅草食べ歩き行ってきました」と記し、オリックスの元同僚で、いずれも今季限りで現役を退いた荒西祐大氏、近藤大亮氏、鈴木康平氏の元投手３人との４ショット写真を投稿した。

ディズニーでは胸にミッキーとミニーが描かれたそろいのスウェット姿。近藤氏は右腕を黒のアームホルダーで吊った状態だった。「ディズニーの帰り、車どこ置いたか１時間くらい探したところが１番楽しかった♥」と記した杉本。「みんなありがとう！また来年のオフシーズンいけたらいこっす」と締めくくった。

大きな男４人でディズニーを満喫する姿には「おそろでディズニーかわいい♡」「ラオウ、卒業旅行の幹事みたい笑」「うわミッキーに遭遇するより嬉しいかも」などとコメントが。おそろいコーデのディズニーは杉本の毎年恒例投稿でもあり「きたきたー！！青春♥最高！！！！」「このシリーズ大好きで毎回癒されてます 全員かわいい」という声もあった。