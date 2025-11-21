「下半身が気になる、、」→【グローバルワーク】の「細見えスカート」で解決♡

体のラインを拾わず、下半身をすっきり見せたい。そんな大人女性におすすめしたいのが【グローバルワーク】の「細見えスカート」。ショップスタッフのせこ子さんがプロデュースしたアイテムで、ウエストから裾にかけてのシャーリングデザインが魅力です。公式ECサイトと一部店舗限定アイテムなので、気になる人は早めにチェックして。

細見えを狙える華やかスカート

【グローバルワーク】「シャーリングIラインスカート」\5,990（税込）

スタッフのありちゃんさんが「裾が少し広がったシルエットでおしゃれ見え。細見えが叶う」と推すスカート。ウエストから膝下までシャーリングが施された、立体デザインが印象的です。腰回りをやさしくカバーしながら、広がりにくくスタイルアップが狙えそう。裾は華やかなフリルデザインになっていて、女性らしい一枚です。

クラシカルな印象で楽しむスカートコーデ

「シャーリングIラインスカート」のチョコレートブラウンを着用したコーデ。ジャケットやレトロなレーストップスを合わせることで、クラシカルさや上品さを演出できそうです。スカートは存在感がありながらも派手見えすることなく、おしゃれ度アップに貢献。細見えしつつセンス良く見せることができる予感です。

Writer：licca.M