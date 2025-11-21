¸µ¿Íµ¤¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¡¢¥À¥ó¥×¥«¡¼±¿Å¾¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡ÖÅ·¶é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¸µ¿Íµ¤¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¥À¥ó¥×¥«¡¼±¿Å¾¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡£¸½ºß¤Î»Å»ö¤òÅ·¿¦¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥À¥ó¥×¥«¡¼¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¥Ó¥¥Ë»Ñ
¡¡11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#12¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý¹â°¦¼Â¡£
¡¡º£²óÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç·¿¥À¥ó¥×¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¥®¥ã¥ë·Ï·úÀß½÷»Ò¡¦¸Åß·Ì¤Íè¡Ê37¡Ë¡£²áµî¤Ë¥®¥ã¥ë»¨»ï¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥®¥ã¥ë¤À¡£
¡¡22ºÐ¤Ç¥À¥ó¥×¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¡¢±¿Å¾Îò¤Ï15Ç¯¡£ÃÏ¸µºë¶Ì¤Ç¤â¡Ö²Ä°¦¤¤¤Í¡×¤È¥â¥Æ¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Ãæ3¤Ç»¨»ï¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¦¡£15ºÐ¤Ç»¨»ï¡Ønicola¡Ù¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿ôÂ¿¤Î¥®¥ã¥ë»¨»ï¤Ç¿Íµ¤ÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¸Åß·¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ÇÄ´»Ò¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡ÖÄ«¡Ê»£±Æ¤Ë¡Ë¹Ô¤¯¤Î¥À¥ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ì¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¿¤é»ä¤ÈÆ±´ü¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤óÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅ·¶é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¡¢¼Â²È¤¬±Ä¤à·úÀß¶È¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤«¤é±¿Å¾¼ê¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£3ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢º£¤Ï¥À¥ó¥×±¿Å¾¼ê¤¬Å·¿¦¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£