52ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç2»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¡Ö¤É¤³¤Î²ÈÂ²¤è¤ê¤âå«¤òºî¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
¡¡ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç2»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉðÆâÍ³µª»Ò¤ËÌ©Ãå¡£¡Ö¤É¤³¤Î²ÈÂ²¤è¤ê¤âå«¤òºî¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×¤È»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉðÆâÍ³µª»Ò¤Î7ºÐÇ¯²¼É×¤ÈÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¡¡11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#12¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¸µÇµÌÚºä46¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¡£
¡¡º£²óÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÂçºå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¤ÎÉðÆâÍ³µª»Ò¡Ê52¡Ë¡£ÉðÆâ¤Ï7Ç¯Á°¤Î2018Ç¯¡¢ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ÇÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òInstagram¤Ë¤ÆÊó¹ð¡£¸½ºß¡¢7ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¡¦Ä¾¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿7ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È5ºÐ¤ÎÄ¹½÷2¿Í¤Î°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉðÆâ¤Ï2013Ç¯40ºÐ¤Ç7ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¡¦Ä¾¤µ¤ó¤È·ëº§¡£4Ç¯´ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ËÄÌ¤¤¡¢20²ó°Ê¾åºÎÍñ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤âË¾¤ó¤À·ë²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£45ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢44ºÐ¤Î»þ¡Ö¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¸À¤¦ÉðÆâ¡£»Ò¤É¤â¤ò»º¤à»ö¤Ë¤ÏÄü¤á¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¬¡Ö»Ò°é¤Æ¤ËÄü¤á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÍÜ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤ÙÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï3ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤«¤é¼Â¤Î¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤É¤³¤Î²ÈÂ²¤è¤ê¤âå«¤òºî¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÍÉ¤ì¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡×¤ÈÉðÆâ¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£