腕にタトゥーがびっしり入った建設現場ギャルが20歳年上夫と西成で撮影したウエディングフォトを公開。タレントの剛力彩芽が「いいね〜」と笑顔を浮かべた。

【映像】20歳年上夫とのラブラブなウエディングフォト

11月21日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#12が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはタレントの丸高愛実。

今回密着したのは溶接&大工仕事&解体までこなすピンク髪のギャル系建設女子・粉すけ（31）。黒ギャル時代SNSなどで“溶接ギャル”として話題を集めた職人ギャルだ。

仕事での傷を隠すため腕にはびっしりと和彫りのタトゥーを入れているそうで「トラックのフェンダーを溶接してる時に火が落ちてきて。手をはなすと物が壊れるので、離さないで耐えてたら腕が焦げました」と笑う粉すけに、スタジオの剛力は「すごい仕事だ…」と息を飲んだ。

現在、溶接にとどまらず解体・大工仕事もこなす凄腕の職人になった粉すけ。自宅にお邪魔すると「うちの主人のタケシです」と20歳年上の夫・タケシさん（51）を紹介してくれた。クリエイターのタケシさんとSNSを通じて出会い、今年結婚したばかりの粉すけ。ラブラブな新婚生活をおくっているそうで、大阪・西成で撮影したというウエディングフォトを見せてくれた。仲良く写真にうつる2人に、スタジオの剛力は「いいね〜」と笑顔。粉すけは「写真は絶対に飾っておきたい」と話し、スタッフが「チュー写真とか抵抗なかったですか？」と尋ねると、タケシさんは「抵抗ありますよ！ありますけど、あの子に影響されて、ギャルっぽい文化も（取り入れている）」と話してくれた。