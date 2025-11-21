ÂçÊ¬Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡¡°äÂÎ¤Ï°ÂÈÝÉÔÌÀ¤Î76ºÐÃËÀ
ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ç¾Æ¤±À×¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Ï¡¢°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿76ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Çº£·î18Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½170Åï¤¬Ç³¤¨¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¤Ï¡¢ÀÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¸©¤Ï21ÆüDNA´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢°äÂÎ¤Ï¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ð³ÀÀ¶¤µ¤ó76ºÐ¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£ÂçÊ¬¸©ÃÎ»ö
¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢¸©¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤È¹Í¤¨¤ë¡×
¸©¤¬21Æü¤Ë³«¤¤¤¿²ñµÄ¤Çº´Æ£ÃÎ»ö¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢º£²ó¤Î²Ð»ö¤Ï¼«Á³ºÒ³²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ñ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Á³ºÒ³²¡×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÈïºÒ¼ÔÀ¸³èºÆ·ú»Ù±çË¡¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð²È¤ò¼º¤¦¤Ê¤É¤·¤¿À¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·ºÇÂç¤Ç300Ëü±ß¤Î»Ù±ç¶â¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Ç²ÐºÒ¤¬¡Ö¼«Á³ºÒ³²¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï2016Ç¯¤Ë¿·³ã¤Î»åµûÀî»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤Ê¤É¤¬¤¢¤êÇ§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð4ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºßÂð°åÎÅ,
¹©¾ì,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
°ÖÎîº×,
¶âÂ°²Ã¹©,
³¤,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
À¸²Ö,
¥À¥¤¥¹,
¿À»ö