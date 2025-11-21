¥é¥¤¥¹¤Ïº£¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÇÍ£°ì¡ÈÂØ¤¨¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤Áª¼ê¡É¤«¡¡1²¯500Ëü¥Ý¥ó¥É¤¹¤é¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈMF¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶ÁÎÏ¡¡¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÃæÈ×¤Î¿´Â¡¤Ç¤¢¤êº²¡×
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ïº£²Æ¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤ä¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¡¢¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¡¢¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥â¥¹¥±¥é¤Ê¤ÉÂçÎÌ¤Ë¿·ÀïÎÏ¤ò·Þ¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤ä¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤é¤¬·ç¾ì¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿º£·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤Ë¼éÈ÷¤ÎÍ×¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤¬Éé½ý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥â¥¹¥±¥é¤ä¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤Ê·üÇ°»ö¹à¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¹¤é¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¿ô¿Í¤Î¥¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò¼º¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤è¤Í¡©¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤¬¤½¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÍî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤¬Éé½ý¤·¤¿¤éÂç¤¤ÊÂ»¼º¤À¡£ÃæÈ×¤Ç¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤È¡¢º£¤ä¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤Ç½ÎÏ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥é¥¤¥¹¤ËÂå¤ï¤ëÁª¼ê¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¼éÈ÷¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¬¡¢¸å¤í¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡Ë¥â¥¹¥±¥é¤¬»þÀÞ²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ê¥Ô¥¨¥í¡Ë¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤â¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥é¥¤¥¹¤ÎÎ¥Ã¦¤¬ºÇÂç¤ÎÂ»¼º¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¤Þ¤¿¥¯¥é¥ÖOB¤Î¥ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó»á¤â¥¹¥ß¥¹»á¤ÈÆ±¤¸¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥¹¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¿´Â¡¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ç³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆó¿Í¤âÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÂåÌò¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Í£°ìËÜÅö¤ËÂå¤ï¤ê¤Î¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤À¤±¤À¡£Èà¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥¥¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà¤Ï¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥¹¤³¤½¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÃæÈ×¤Î¿´Â¡¤Ç¤¢¤êº²¤À¡£¼éÈ÷¿Ø¤È¹¶·â¿Ø¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ø±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤à¡×
¡Ö¤½¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢Èà¤Ï¤ª¤½¤é¤¯À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥«¡¼¤À¡£Èà¤Û¤É¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò´°àú¤Ë½³¤ì¤ëÅÛ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Ëè²ó¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Î²¼¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½³¤ê¹þ¤à¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤·¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬°ì»þÅª¤ËÁª¼ê¤ò°ì¿Í¼º¤¦¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤À¤í¤¦¡×
¥é¥¤¥¹¤Ï2023Ç¯²Æ¤Ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤«¤é1²¯500Ëü¥Ý¥ó¥É¤È¤¤¤¦Ä¶¹â³Û¤Ê°ÜÀÒ¶â¤Ë¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤½¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥é¥¤¥¹¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
