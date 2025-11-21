¹â»Ô¼óÁê¡ÖÉÔ°Â¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¡¡Êª²Á¹âÂÐºö·Ç¤²¡ÄÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ò³ÕµÄ·èÄê
À¯ÉÜ¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤¿Áí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê
¡ÖÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÄìÎÏ¤ÇÉÔ°Â¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÈÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¡É¤òÀè¤Û¤ÉÀ¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤Ç·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
À¯ÉÜ¤¬·èÄê¤·¤¿Áí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤Ï¡¢¤ª¤è¤½21Ãû3000²¯±ß¤ÈÂçµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÊª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¤È¤·¤Æ¹ñ¤¬ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ËÇÛ¤ë½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤Ë2Ãû±ß¤ò·×¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ê¤É¿©ÎÁÉÊ¤ÎÊª²Á¹âÆ¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤Î¤Û¤«¡¢µë¿©Èñ¤Î»Ù±ç¡¢¿åÆ»ÎÁ¶â¤Î¸ºÌÈ¤Ê¤É¤Î²È·×»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤Ë3¤«·î¤Ç¤ª¤è¤½7000±ß¤ÎÊä½õ¤ä¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¡¦À®Ä¹Åê»ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢Â¤Á¥Ç½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ10Ç¯´Ö¤Î´ð¶â¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£