日向坂46、16thシングル「クリフハンガー」来年1・28発売 フォーメーション発表日も決定
日向坂46の16thシングルが、2026年1月28日に発売することが発表された。新曲のタイトルは「クリフハンガー」。これは国立代々木競技場 第一体育館で行われた“日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」”の最終日に発表されたもの。
【ライブ写真】河田陽菜卒業セレモニー 美しい純白のドレス姿に
二期生〜五期生までの新生・日向坂46として臨んだ初めての全国ツアーも大成功に終わり、その勢いのままに2026年一発目のシングルとなる。今シングルのフォーメーションは12月7日深夜1:20〜放送のレギュラー番組・テレビ東京『日向坂で会いましょう』にて発表となる。
日向坂46は来年4月4日・5日にグループ7周年記念ライブ『7回目のひな誕祭』を横浜スタジアムで実施することも発表されている。
