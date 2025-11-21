キスの限定色リップアロー グロウXで冬のむちゅるん唇に♡

キスの人気リップアローシリーズから高保湿タイプ「グロウX」の冬限定色が登場！粘膜ローズカラーに多彩なパールを閉じ込めた2色展開で、税込1,980円。超極細※リップで輪郭も丁寧に描け、むちゅるんとした立体感のある唇に♡高保湿オイルベース処方で、冬の乾燥から唇を守りながらトレンド感のあるツヤ感を楽しめます♪

冬限定の粘膜ローズカラー

冬空をイメージした限定色は、粘膜ローズカラーに微細パールを配合。トレンド感のあるツヤを与え、唇に立体感とかわいらしさをプラスします。

ちゅるんとした質感で、冬の乾燥時期も潤いをキープ♡口角や輪郭の細かい部分も超極細※リップでしっかり描けます。

高保湿オイルベース処方

グロウXはモイストキャッチオイルに加え、アルガンオイル・シアバター・セラミド・ハチミツの4種の保湿成分を配合。

唇の水分を抱え込み、ふっくら柔らかな仕上がりに♡色ツヤを持続させるフィットゲル処方で、動きに合わせて伸縮し美しいリップラインを長時間キープできます♪

商品詳細と価格情報

キス リップアロー グロウXは限定2色、各税込1,980円。超極細※リップで描きやすく、立体感のある唇を演出します。※表示価格はメーカー希望小売価格です。

冬の乾燥対策とトレンド感を同時に叶える高保湿リップとして、冬コーデのポイントにぴったりです♡

※キス リップ製品において

キス限定色でぷるぷる冬リップを楽しもう♡

キス リップアロー グロウXの冬限定色は、粘膜ローズカラーに多彩なパールを閉じ込めた高保湿リップ。

超極細※リップで輪郭も丁寧に描け、むちゅるんとした立体感のある唇を実現します♡限定2色・各税込1,980円で、冬の乾燥から守りながらトレンドのツヤ感を楽しめる一品です♪