69ºÐ¡¦·î¤ÎÇ¯¶âÌó13Ëü±ß¡ÖÎ¥º§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£É×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡× Ï·¸å¤Î¥ê¥¢¥ë
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔºß½»69ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
µï½»ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§ÇÉ¸¯¡¦·ÀÌó¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§420Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â350Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Ê¤·
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶â360¥«·î¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â360¥«·î
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§Ìó8Ëü±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÇ¯¶â³Û¤è¤ê¤â»Ù½Ð¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡£¤³¤ì°Ê¾åÊª²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÃù¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤Ï¡ÖÌó11Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤ª²Û»Ò¤Î²·Çä¤ê¹©¾ì¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢½µ3²ó¡×¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³°¤Ç°û¤ßÊª¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£³°¿©¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÀáÌó¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ¯¶â¤ò´Þ¤á¤¿¼ýÆþ¤è¤ê¡¢»Ù½Ð¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÆü¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãù¶â¤¬Äì¤ò¤Ä¤¯Æü¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡Ö²Ö¤Î¼ï¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤Èº£¤ÎÀ¸³è¤Î´î¤Ó¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
