西山智樹＆前田大輔の新グループ「TAGRIGHT」初お披露目ショーケース、26年1月開催決定 プレデビュー曲披露・スペシャル企画も
【モデルプレス＝2025/11/21】西山智樹と前田大輔の新グループ「TAGRIGHT」（読み：タグライト）の初お披露目ショーケース「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」が、2026年1月7日〜10日に日本青年館ホールにて開催されることが決定した。
【写真】西山智樹＆前田大輔「タイプロ」参加時のビジュアル
「timelesz project‐AUDITION‐」で惜しくも敗れ去った西山と前田が“これが最後”という決意で、約半年前から結成を目指している新グループ・TAGRIGHT。新たに加入するメンバー全員が、12月末に日本テレビ系「シューイチ」（毎週日曜あさ7時30分〜10時25分)の生放送内で発表される。
そんな注目の新ダンスボーカルグループ・TAGRIGHTの初お披露目となるショーケースが、2026年1月7日〜10日に日本青年館ホールにて4日間、全6公演の開催決定。「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」と銘打たれたタイトルには、西山・前田が全くの0の状態から1（新グループ＝TAGRIGHT）を作り、その個性（TAG）を初めて披露したい！という意味が込められている。
プレデビュー曲披露のほか、TAGRIGHTメンバー1人ずつのキャラクターに迫るスペシャル企画など予定されており、チケットは11月21日22時30分からオフィシャルファンクラブにて最速先行受付が開始される。（modelpress編集部）
見てくださるみなさんと同じく、このプロジェクトの結末、グループの形について想像がつかないので、今回のイベントには一層の緊張がありますが、スタートラインに立つ瞬間を皆さんと共有できる幸せを胸に最高のパフォーマンスをお見せできるよう頑張ります！
「TAGRIGHT」としての初のshowcaceイベント、ぜひ沢山の方に見守っていただけると嬉しいです！！グループとしての初めての楽曲も披露させていただきますし、新しいメンバーの「個性＝TAG」が伝わるイベントを沢山用意していますので、是非楽しみにしていてください！！
＜公演日程＞
2026年1月7日（水）〜10日（土）
＜開場時間・開演時間（予定）＞
・1月7日（水）：開場18：00／開演19：00
・1月8日（木）：開場18：00／開演19：00
・1月9日（金）：【昼公演】開場14：00／開演15：00【夜公演】開場18：00／開演19：00
・1月10日（土）：【昼公演】開場13：00／開演14：00【夜公演】開場17：00／開演18：00
＜会場＞
日本青年館ホール
【Not Sponsored 記事】
【写真】西山智樹＆前田大輔「タイプロ」参加時のビジュアル
◆西山智樹＆前田大輔「TAGRIGHT」初お披露目ショーケース開催決定
「timelesz project‐AUDITION‐」で惜しくも敗れ去った西山と前田が“これが最後”という決意で、約半年前から結成を目指している新グループ・TAGRIGHT。新たに加入するメンバー全員が、12月末に日本テレビ系「シューイチ」（毎週日曜あさ7時30分〜10時25分)の生放送内で発表される。
プレデビュー曲披露のほか、TAGRIGHTメンバー1人ずつのキャラクターに迫るスペシャル企画など予定されており、チケットは11月21日22時30分からオフィシャルファンクラブにて最速先行受付が開始される。（modelpress編集部）
◆西山智樹コメント
見てくださるみなさんと同じく、このプロジェクトの結末、グループの形について想像がつかないので、今回のイベントには一層の緊張がありますが、スタートラインに立つ瞬間を皆さんと共有できる幸せを胸に最高のパフォーマンスをお見せできるよう頑張ります！
◆前田大輔コメント
「TAGRIGHT」としての初のshowcaceイベント、ぜひ沢山の方に見守っていただけると嬉しいです！！グループとしての初めての楽曲も披露させていただきますし、新しいメンバーの「個性＝TAG」が伝わるイベントを沢山用意していますので、是非楽しみにしていてください！！
◆「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」公演概要
＜公演日程＞
2026年1月7日（水）〜10日（土）
＜開場時間・開演時間（予定）＞
・1月7日（水）：開場18：00／開演19：00
・1月8日（木）：開場18：00／開演19：00
・1月9日（金）：【昼公演】開場14：00／開演15：00【夜公演】開場18：00／開演19：00
・1月10日（土）：【昼公演】開場13：00／開演14：00【夜公演】開場17：00／開演18：00
＜会場＞
日本青年館ホール
【Not Sponsored 記事】