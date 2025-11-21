味よし、センスよし。料理家・タレントがリアルに激推しする『ふるさと納税返礼品』5選
気がつけば今年も残りわずか。全国のふるさと納税は、これからさらに盛り上がりを見せます。そこでオレンジページ編集部では、タレントや料理研究家など5人の著名人に「激推し！」の返礼品を教えてもらいました。
味はもちろん、食卓を彩る小鉢も登場。年内の駆け込み選びや来年のリサーチにもぴったりのラインナップです。
LiLiCoさんおすすめ｜タレント・映画コメンテーター
高知県佐川町『司牡丹酒造 維新志士セット・中【純米酒／辛口】』
私の日本酒人生を変えた司牡丹。のどごしのよさとスッキリした味わいは、日本酒を飲み慣れていないかたの入門編としてもおすすめ。3種類試せるのもいい！ 世界中のおいしいものを知りつくしたLAの有名シェフが司牡丹を口にしたとき、あまりのおいしさに喜びのおたけびを上げてました（笑）
LiLiCoさん
北海道当別町『スウェーデンガラス「フリット小鉢」』
スウェーデン王国レクサンド市と姉妹都市提携を結んだ北海道・当別町にあるガラス工房で作られる小鉢。手にとるたびにウキウキするような、温かみあふれる美しさです。器としてはもちろん、アクセサリーなどの小物入れとしても活躍。器ひとつで日々の生活がおしゃれになります。
LiLiCoさん
ぼくさんおすすめ｜料理研究家・イラストレーター
福井県勝山市『羽二重くるみ （10個入り）』
以前から大好きなはや川さんの『羽二重くるみ』。和と洋が合体したお菓子で、羽二重餅とシュー生地がまさかこんなに合うとは！と初めて食べたときに驚きました。本当に感動するおいしさです。最近は人気沸騰のため入手が困難になってきているそうなので、ふるさと納税で入手しています。
ぼくさん
馬田草織さんおすすめ｜文筆家・ポルトガル料理研究家
富山県南砺市『「LAW」天然酵母パン 8種類食べ比べセット』
とある酒蔵の周年イベントで出会ったのがきっかけで取り寄せるように。かみしめるほどにうまみが広がるしっかりしたパン生地は食べごたえがあります。たっぷり届くので、冷凍して少しずつ食べたりするもよし、手土産にするもよし！
馬田草織さん
駒村多恵さんおすすめ｜フリーキャスター
岡山県美咲町『シャインマスカット 晴王 2kg』
毎年さまざまな自治体やサイトで購入してきたシャインマスカット。2024年に頼んでとてもおいしかったので、25年もこちらを即注文。「晴王」というシャインマスカットのなかでも、大粒でジューシーなものを選りすぐって届けてくれるそうで納得の味です。
駒村多恵さん
多彩な目利きたちが選んだ返礼品には、その土地の魅力や作り手の思いがぎゅっと詰まっています。ふるさと納税を通して、新しい「お気に入り」に出会えますように。
（「オレンジページ」2025年12月2日号より）
●しくみ・手続き・価格などの情報は2025年10月現在のものです。返礼品は品切れ、受け付け終了にともない、内容が変更される場合があります。
●場合によっては到着までに日数がかかったり、配送を中止していることがあります。余裕を持ってご注文ください。
●ご注文は各自治体特設サイトや、ふるさと納税ポータルサイトなどからお願いいたします。その際、返礼品の到着日時、その他諸注意などをご確認ください。また、記載のサイズやセット内容以外にもご用意がある場合があります。
●一部地域への配送を受け付けていない場合があります。各サイトの諸注意などをご確認ください。