¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó35ºÐÂ©»Ò¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Å¾¿È¤ò¼¨º¶¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡£·ì¶Ú¤À¤«¤é¤Í¡×
¡¡À¤³¦Åª¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¤Çº£Ç¯£··î¤Ë»àµî¤·¤¿£×£×£ÅÅÂÆ²¼Ô¡¢¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£·£±¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹Å¾¿È¤ò¼¨º¶¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹ÃË¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó»á¡Ê£³£µ¡Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢£Î£×£Á¤Ê¤ÉÊÆ¥¤¥ó¥Ç¥£ÃÄÂÎ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¼«»£¤ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤·¤«¤â¡Öº£Æü¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Èµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë°ÎÂç¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿Éã¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤°¤¿¤á¥ê¥ó¥°¤ÇÆÃ·±¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö£Ô£Í£Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶õ¹Á¤Ç¥Ë¥Ã¥¯»á¤òÄ¾·â¡£¡Ö¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡£·ì¶Ú¤À¤«¤é¤Í¡£²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÉã¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤ó¤À¡£ËÍ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤È¤Æ¤â°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Àè¤Û¤É¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤Î·ì¤ÎÃæ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Éã¤¬Âç¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿£×£×£Å¤È¤Ï¾ï¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Ï¤«¤Ê¤êÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÈà¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Øº£¤Ï¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ù¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø·ì¶Ú¤À¡Ù¤È¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¡×¤È¥ì¥¹¥é¡¼Å¾¿È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥¯»á¤Ï£²£°£°£°Ç¯Âå¤ËÉã¡¢Êì¥ê¥ó¥À¤µ¤ó¡¢»Ð¤Ç²Î¼ê¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤È²ÈÂ²£´¿Í¤Ç¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Û¡¼¥¬¥ó¡¦¥Î¥¦¥º¡¦¥Ù¥¹¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Á´¹ñÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤òÆÀ¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤Î»à¸å¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤ä¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Âç²ñ¤Ê¤ÉÉã¤Î»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£¤Þ¤¿¡¢£··î£²£¸Æü¤Î£×£×£Å¡¦¥í¥¦¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤â½ÐÀÊ¡££Ã£Í¥Ñ¥ó¥¯¡¢¥¸¥§¥¤¡¦¥¦¡¼¥½¡¢¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤é£×£×£Å¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¡¢Éã¤Î¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥·¥ç¥Õ»á¤é¤È¤È¤â¤ËºÇÁ°Îó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢£³£µºÐ¤ÎàÄ¶ÎÉ·ìá¥ì¥¹¥é¡¼¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÃíÌÜ¤À¡£