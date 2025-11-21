寒川工場を併設する河西工業本社

日産自動車を主要取引先に内装部品を手がける河西工業（寒川町）が、本社に併設する寒川工場の削減を含めて国内拠点の再編を検討していることがわかった。古川幸二社長が２１日、神奈川新聞のインタビューに明らかにした。日産が県内２工場で車両生産を打ち切る経営再建の影響が１次サプライヤーに及んだ格好だ。

寒川工場の生産移管先や時期について、古川社長は「まとまり次第公表する」と答えた。

河西工業は日産向けの売上高比率がグループで５割を超える。寒川工場は日産の追浜工場（横須賀市）と日産子会社の日産車体湘南工場（平塚市）に対し、ドアトリムを中心に樹脂成形の内装部品を供給している。

日産は追浜工場の生産を２７年度末に打ち切り、子会社の日産自動車九州（福岡県苅田町）に移管。湘南工場は２６年度末で補修部品の生産拠点に転用される。河西工業は県内の供給縮小に伴い、寒川工場の生産移管を検討している。

古川社長は物流コストや品質保持の観点から「取引先（完成車工場）の近くで作って届けるのは基本中の基本」と述べた。河西工業は大分と福岡県に２拠点を構えている。「樹脂成形を（九州の）取引先に協力してもらい、組み立てを当社で担うなど、さまざまなパターンが考えられる」と構想を明かした。