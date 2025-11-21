89ºÐÃËÀ¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ìÆ¬Éô¤òÂÇ¤Ã¤Æ½Å½ý ¿®¹æµ¡¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¡ÊÀÅ²¬¡¦°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¡Ë
21Æü¸á¸å¡¢°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¤Î¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Æ»Ï©¤ò¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿89ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤ÏÆ¬Éô¤òÂÇ¤Ã¤Æ½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸á¸å3»þ30Ê¬¤´¤í°ËÆ¦¤Î¹ñ»ÔÂç¿Î¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢À¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Æ»Ï©¤ò¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿89ºÐ¤ÎÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤ÏÆ¬Éô¤òÂÇ¤Á½Å½ý¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿65ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£