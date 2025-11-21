Ç½Âå»Ô¤ÇÍÎ¥é¥ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡¡Í§¤Î²ñ¥á¥ó¥Ðー¤¬Ã°Àº¤·¤Æ°é¤Æ¤¿Ìó80¼ï¡¡22Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¡½©ÅÄ
Ç½Âå»Ô¤ÎÇ½Âå¥¨¥Ê¥¸¥¢¥à¥Ñー¥¯¤Ç¡¢¹±Îã¤Î¡Ö½©¤ÎÍÎ¤é¤óÅ¸¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇ½Âå¥¨¥Ê¥¸¥¢¥à¥Ñー¥¯ÍÎ¤é¤óÍ§¤Î²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬°é¤Æ¤¿¡¢¥«¥È¥ì¥¢¡¢¥Ç¥ó¥É¥í¥Ó¥åー¥à¡¢¥ª¥ó¥·¥¸¥åー¥à¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÍÎ¥é¥óÌó80¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
Ç½Âå¥¨¥Ê¥¸¥¢¥à¥Ñー¥¯¤Ç¤Ï½©¡¢Åß¡¢½Õ¤ÎÇ¯¤Ë3²ó¡¢ÍÎ¥é¥ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìËÌÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍÎ¥é¥ó¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡ÖÇ½Âå¥¨¥Ê¥¸¥¢¥à¥Ñー¥¯ÍÎ¤é¤óÍ§¤Î²ñ¡×¤Ï¡¢ÅìËÌ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ÇÊ£¿ô¤Î²ñ°÷¤¬Æþ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÍÎ¥é¥ó¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö½©¤ÎÍÎ¤é¤óÅ¸¡×¤ÏÇ½Âå»Ô¤ÎÇ½Âå¥¨¥Ê¥¸¥¢¥à¥Ñー¥¯¤Ç¡¢º£·î22Æü¤«¤é34Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£