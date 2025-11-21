TOMOO¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤êÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤«¤éÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡Öñ»Ò¡×MV¸ø³«
TOMOO¤¬¡¢11·î12Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEAR MYSTERIES¡Ù¤è¤ê¡Öñ»Ò¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Öñ»Ò¡×¤Ï¡¢ñ»Ò¤Î¤Ò¤À¤ò¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÀ¸¤¸¤ë¡Èâ²´ó¤»¡É¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢À¤¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖÃ¯¤«¤Î¹¬¤»¤ÏÃ¯¤«¤ÎÉÔ¹¬¤»¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ì¶Ê¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢TOMOO¤È¤Ï½é¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ëGROUPN¤Îhamaiba¡ÊGROUPN¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¤¢¤ëÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤òTOMOO¤¬Ë¬¤ìÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEAR MYSTERIES¡Ù
2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþ¡§https://TOMOO.lnk.to/1112_DEARMYSTERIES_CD
¢¡·ÁÂÖ / ÉÊÈÖ / ²Á³Ê¡§
CD+Blu-ray / PCCA-6441 / 6,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD+DVD / PCCA-6442 / 6,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡
CD Only / PCCA-6443 / 3,520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¢§[CD¼ýÏ¿¶Ê] ¢¨½çÉÔÆ±
Present (GLOBAL WORK TVCM¥½¥ó¥°)
¤¢¤ï¤¤¤Ë (¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ24¡Ö¥½¥í³è½÷»Ò¤Î¥¹¥¹¥á4¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ)
¥¨¥ó¥É¥ì¥¹ (¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ)
¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È (¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡×Âè2¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ)
LUCKY (¥¢¥Ë¥á¡ÖCITY THE ANIMATION¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î)
Lullaby to my summer
¹âÂæ
¥Ê¥¤¥È¥¦¥©¡¼¥¯
±«Î³¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ
Lip Noise
¥Ï¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Õ¥ì¥ó¥É
ñ»Ò
¢§[Blu-ray/DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
[DISC 1]
TOMOO Live at ÆüËÜÉðÆ»´Û 2025.05.23
01.Ginger
02.Friday
03.Îø¤¹¤ë10ÉÃ
04.Ì´¤Ï¤µ¤á¤Æ¤â
05.¤é¤·¤¯¤â¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦
06.ÃÏ²¼Å´¥â¥°¥é¥í¡¼¥É
07.¥Ê¥¤¥È¥¦¥©¡¼¥¯
08.17
09.¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È
10.¤¢¤á⽟
11.Your Friend
12.⾦⾊¤Î¤«¤²
13.⾬¤Ç¤â²Ö⽕¤Ë⾏¤³¤¦¤è
14.¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ô
15.Grapefruit Moon
16.Cinderella
17.⾵¤Ë⽴¤Ä
18.HONEY BOY
19.¥ª¥»¥í
20.¥¨¥ó¥É¥ì¥¹
21.Super Ball
22.LUCKY
23.POP¡ÇN ROLL MUSIC
24.Present
[DISC 2]
Documentary from TOMOO Live at ÆüËÜÉðÆ»´Û 2025 -Beyond the Sound-
¢¡Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
Á´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¢WEB¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡ØDEAR MYSTERIES¡Ù¤òÁá´ü¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤ÎTOMOO¤ÎÀ©ºî¥Î¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØDEAR MYSTERIES¡Ù ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëZINE¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢§Áá´üÍ½ÌóÂÐ¾Ý´ü´Ö
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¼ÂÅ¹ÊÞ¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡ËÊÄÅ¹»þ´Ö¤Þ¤Ç
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¢EC¥µ¥¤¥È
¢¨CD1Ëç¤´Í½Ìó¤´¤È¤ËÆÃÅµ1ºý¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¡§´ü´ÖÃæCD¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷
¢¡CD¥·¥ç¥Ã¥×ÆÃÅµ
TOMOO New Album¡ÖDEAR MYSTERIES¡×¤ò²¼µÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤´Í½Ìó¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÀèÃå¤ÇÅ¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦HMV¡¦HMV&BOOKS¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ö
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥Á¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±ÆüËÜÉðÆ»´ÛLive Ver.
¡¦Â¾Á´¹ñCD ¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢È¯ÇäÁ°¤Ç¤âÆÃÅµ¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ»þ¤Ë¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢¨EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤´Í½Ìó¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò
¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤ÏÉ¬¤ºÆÃÅµÉÕ¤¥«¡¼¥È¤«¤é¤´ÃíÊ¸²¼¤µ¤¤¡£
¢§TOMOO New Album¡ÖDEAR MYSTERIES¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://tomoo-dearmysteries.com/
◾️¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTWO MOON¡ÙLP
2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://TOMOO.lnk.to/TWOMOON_LP
¢¡·ÁÂÖ / ÉÊÈÖ / ²Á³Ê¡§
PCJA00196 / 2ËçÁÈ¡¦30cmLP / 5,830±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
[Side A]
1.Super Ball
2.¥ª¥»¥í
3.Ginger
4.¿ì¤Ò¤â¤»¤¹
[Side B]
1.Grapefruit Moon
2.17
3.¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ô
[Side C]
1.Cinderella
2.Mellow
3.Ì´¤Ï¤µ¤á¤Æ¤â
[Side D]
1.HONEY BOY
2.Áë
3.ÌëÌÀ¤±¤Î·¯¤Ø
◾️¡ãTOMOO HALL TOUR 2025-2026 ¡ÈDEAR MYSTERIES¡É¡ä
2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÚÆÊÌÚ¡ÛÆÊÌÚ¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú¿À¸Í¡Û¿À戶¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û»¥ËÚ»Ô¶µ°éÊ¸²½²ñ´Û
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚµÜ¾ë¡ÛÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Û¡¼¥ëµÜ¾ë
2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡Û°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ìÂç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú¹Åç¡Û¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÊ¡²¬¡ÛÊ¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ë&¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÀÐÀî¡ÛËÜÂ¿¤Î¿¹ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡ÚÂçºå¡Û¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÅìµþ¡ÛÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´ÀÊ»ØÄê¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://tomoo-hall25-26.ponycanyon.co.jp/
