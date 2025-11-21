È±¼Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë2¥¿¥¤¥×¡ªA-Stage Re¡¦De Hair Straight
A-Stage¤Ï¡¢È±¼Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¡ÖRe¡¦De Hair Straight¡×¤ò2025Ç¯11·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ç¥µ¥í¥óµ¢¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¿·È¯ÁÛ¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢À½ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
A-Stage¡¦Re¡¦De Hair Straight
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î21Æü
²Á³Ê¡§15,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Re¡¦De¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É
ÆâÍÆ¡§¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥óËÜÂÎ¡¢ÂÑÇ®¥Ý¡¼¥Á
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRe¡¦De¡Ê¥ê¥Ç¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢À½ÉÊ¤È¤Ê¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¡¢È±¼Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡ÖSmooth¡Ê¥¹¥à¡¼¥¹¡Ë¡×¤È¡ÖMoist¡Ê¥â¥¤¥¹¥È¡Ë¡×¤Î2¥¿¥¤¥×Å¸³«¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á¼ê¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ÏÆÈ¼«¤Î¶ÊÀþ¤ò»ý¤Á¡¢»ØÀè¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤ÊÁàºî¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥³¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤¬¼ê¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢»ÈÍÑÃæ¤Î³ê¤ê¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«30ÉÃ¤Ç150¡î¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
È±¼Á¤ÇÁª¤Ù¤ëSmooth¡¦Moist
¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ±¼Á¤äÇº¤ß¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÆÃÀ¤¬°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSmooth¡Ê¥¹¥à¡¼¥¹¡Ë¡×¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢È±¤¬ÂÀ¤¤Êý¤ä¥¯¥»¤¬¶¯¤¤Êý¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±óÀÖ³°Àþ¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¡ÖLUMISHINE¡Ê¥ë¥ß¥·¥ã¥¤¥ó¡Ë¡×¥×¥ì¡¼¥È¤¬Ç®¤òÈ±¤Î¿¼Éô¤Þ¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Í¤ê¤òÍÞ¤¨¡¢ÌÓÀè¤Þ¤Ç¥µ¥é¥µ¥é¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ø¤ÈÆ³¤¯Àß·×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡ÖMoist¡Ê¥â¥¤¥¹¥È¡Ë¡×¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢È±¤¬ºÙ¤¤Êý¤ä½À¤é¤«¤¤Êý¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡ÖHYDRASILK¡Ê¥Ï¥¤¥É¥é¥·¥ë¥¯¡Ë¡×¥×¥ì¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È±¤Î¿åÊ¬¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È½á¤¤¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½Èþ¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÎÍ»¹ç
²¹ÅÙÀßÄê¤Ï100¡î¤«¤é230¡î¤Þ¤Ç¤ÈÉý¹¤¯¡¢È±¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÙ¤«¤¯Ä´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢È±¤òº¬¸µ¤«¤éÌÓÀè¤Þ¤Ç¶Ñ°ì¤ËÂª¤¨¤ë¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥·¥¹¥È¡×µ¡Ç½¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¤¤é¤º¤ÇÈþ¤·¤¤Ä¾Àþ¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
ËèÆü»È¤¦Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢µ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ê¿¨¤ê¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
A-Stage Re¡¦De Hair Straight¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
